Haberler

Xi, Türkmenistan'da Düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Yılı Forumu'na Kutlama Mektubu Gönderdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Yılı Forumu'na gönderdiği mektupta, 2025'in uluslararası barış yılı olarak ilan edilmesini desteklediklerini belirtti. Xi, Türkmenistan'ın tarafsızlık politikalarını takdir ettiklerini ve küresel barış için işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

BEİJİNG, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Yılı Forumu'na kutlama mektubu gönderdi.

Xi cuma günü gönderdiği mektubunda 2025 yılının Türkmenistan'ın önerisiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Uluslararası Barış ve Güven Yılı ilan edildiğini belirterek, bu günün aynı zamanda Türkmenistan'ın kalıcı tarafsız devlet statüsünü kazanmasının 30. yıldönümüne denk geldiğini kaydetti.

Çin ve Türkmenistan'ın ortak hedefleri olan iyi dostlar ve kazan-kazan işbirliğine bağlı güvenilir ortaklar olduğunu belirten Xi, Türkmenistan'ın kalıcı tarafsızlık politikasını kararlılıkla desteklediklerini ve küresel ve bölgesel barış ve istikrarı korumak ve ortak kalkınmayı teşvik etmek üzere gösterdiği aktif çabaları takdir ettiklerini kaydetti.

Küresel zorlukların arttığı, çatışma ve gerilimlerin alevlendiği bir dönemde dünyanın her zamankinden daha fazla barış ve güvene ihtiyaç duyduğunu ifade eden Xi, tarihin de gösterdiği üzere uluslararası ortam ne kadar çalkantılı ve karmaşık hale gelirse, uluslararası toplumun o ölçüde birlik içinde hareket etmesi ve birbirini desteklemesi gerektiğini söyledi.

Xi, karşılıklı saygı, güven ve anlayışın korunmasının önemine dikkat çekerek, barışın güçlendirilmesi, BM otoritesi ve statüsünün kararlılıkla savunulması, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi ve hegemonyaya, zorbalığa ve başkalarının zararına bencil çıkarlar peşinde koşulmasına karşı çıkılması gerektiğini vurguladı.

Xi güven eksikliğinin giderilmesi, uluslararası ilişkilerde hukukun üstünlüğü temelinde adalet ve eşitliğin teşvik edilmesi ve çok taraflılık yoluyla dayanışma ile işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik kapsamlı istişare, ortak katkı ve karşılıklı fayda çağrısında da bulundu. Xi, "Küresel meseleler herkes tarafından tartışılmalı, uluslararası düzen herkes tarafından korunmalı ve yönetişimin sonuçları herkes tarafından paylaşılmalı" dedi.

Xi yakın dönemde ortaya koyduğu Küresel Yönetişim İnisiyatifi önerisinin, küresel yönetişim sisteminin reformu ve iyileştirilmesine yönelik Çin'in yaklaşımını ortaya koyduğunu belirterek, dünya barışının korunması, ortak kalkınmanın teşvik edilmesi ve insanlık için ortak bir geleceğin inşa edilmesi amacıyla tüm ülkelerle işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
Burcu Kıratlı'yı dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakan bir daha baktı

Dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakana bir daha baktırdı
Fenerbahçe'ye kötü haber! İki yıldız isim Konyaspor maçında forma giyemeyecek

Konya maçı öncesi kötü haber! İki yıldız isim forma giyemeyecek
Trabzonspor'un net borcu açıklandı

Süper Lig devinin net borcu açıklandı
'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular
Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Ağaçtaki Anadolu Parsı değilmiş! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Ağaçtaki Anadolu Parsı değilmiş! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Pendik sahilinde 100 metre arayla iki ceset bulundu

Pendik'te neler oluyor? 100 metre arayla 2 ceset bulundu
Emre Mor'a Süper Lig'den sürpriz talip

Güle güle Emre! İşte yeni takımı
'Partimiz şaibeli yapıların sığınağı değildir' paylaşımı yapan isim CHP'den ihraç edildi

CHP'de kalemi kırılan son isim
O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü

O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü
title