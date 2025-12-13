Xi, Türkmenistan'da Düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Yılı Forumu'na Kutlama Mektubu Gönderdi

BEİJİNG, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Yılı Forumu'na kutlama mektubu gönderdi.

Xi cuma günü gönderdiği mektubunda 2025 yılının Türkmenistan'ın önerisiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Uluslararası Barış ve Güven Yılı ilan edildiğini belirterek, bu günün aynı zamanda Türkmenistan'ın kalıcı tarafsız devlet statüsünü kazanmasının 30. yıldönümüne denk geldiğini kaydetti.

Çin ve Türkmenistan'ın ortak hedefleri olan iyi dostlar ve kazan-kazan işbirliğine bağlı güvenilir ortaklar olduğunu belirten Xi, Türkmenistan'ın kalıcı tarafsızlık politikasını kararlılıkla desteklediklerini ve küresel ve bölgesel barış ve istikrarı korumak ve ortak kalkınmayı teşvik etmek üzere gösterdiği aktif çabaları takdir ettiklerini kaydetti.

Küresel zorlukların arttığı, çatışma ve gerilimlerin alevlendiği bir dönemde dünyanın her zamankinden daha fazla barış ve güvene ihtiyaç duyduğunu ifade eden Xi, tarihin de gösterdiği üzere uluslararası ortam ne kadar çalkantılı ve karmaşık hale gelirse, uluslararası toplumun o ölçüde birlik içinde hareket etmesi ve birbirini desteklemesi gerektiğini söyledi.

Xi, karşılıklı saygı, güven ve anlayışın korunmasının önemine dikkat çekerek, barışın güçlendirilmesi, BM otoritesi ve statüsünün kararlılıkla savunulması, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi ve hegemonyaya, zorbalığa ve başkalarının zararına bencil çıkarlar peşinde koşulmasına karşı çıkılması gerektiğini vurguladı.

Xi güven eksikliğinin giderilmesi, uluslararası ilişkilerde hukukun üstünlüğü temelinde adalet ve eşitliğin teşvik edilmesi ve çok taraflılık yoluyla dayanışma ile işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik kapsamlı istişare, ortak katkı ve karşılıklı fayda çağrısında da bulundu. Xi, "Küresel meseleler herkes tarafından tartışılmalı, uluslararası düzen herkes tarafından korunmalı ve yönetişimin sonuçları herkes tarafından paylaşılmalı" dedi.

Xi yakın dönemde ortaya koyduğu Küresel Yönetişim İnisiyatifi önerisinin, küresel yönetişim sisteminin reformu ve iyileştirilmesine yönelik Çin'in yaklaşımını ortaya koyduğunu belirterek, dünya barışının korunması, ortak kalkınmanın teşvik edilmesi ve insanlık için ortak bir geleceğin inşa edilmesi amacıyla tüm ülkelerle işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.