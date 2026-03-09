Haberler

Çin Cumhurbaşkanı Xi, Portekiz Cumhurbaşkanı Seçilen Antonio Jose Seguro'ya Kutlama Mesajı Gönderdi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Portekiz'in yeni cumhurbaşkanı Antonio Jose Seguro'ya kutlama mesajı gönderdi. Xi, iki ülke arasındaki dostluğun önemine vurgu yaparak, işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

BEİJİNG, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Portekiz'de cumhurbaşkanı seçilerek göreve başlayan Antonio Jose Seguro'ya kutlama mesajı gönderdi.

Xi pazartesi günkü mesajında Çin ile Portekiz arasındaki derin geleneksel dostluğa dikkat çekti.

Diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 47 yılda Çin ve Portekiz'in, karşılıklı saygı ve destek ilkelerine bağlı kaldığını, Makao sorununu siyasi erdemle uygun şekilde çözüme kavuşturduğunu, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini ortaklık ruhuyla derinleştirdiğini, uluslararası meselelerde yakın koordinasyon sağladığını kaydeden Xi, ikili ilişkilerin her daim sağlam ve istikrarlı şekilde geliştiğini söyledi.

Çin-Portekiz ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini belirten Xi, her iki ülke halkına daha fazla fayda sağlamak amacıyla stratejik iletişimi güçlendirmek, üst düzey karşılıklı güveni sağlamlaştırmak, yüksek kaliteli işbirliğini teşvik etmek ve Çin-Portekiz kapsamlı stratejik ortaklığının içeriğini sürekli olarak zenginleştirmek üzere Seguro ile çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua
