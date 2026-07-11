Çin Cumhurbaşkanı Xi, Moğolistan'ın Ulusal Günü Dolayısıyla Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa'ya Kutlama Mesajı Gönderdi

BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Moğolistan'ın Ulusal Günü dolayısıyla Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa'ya kutlama mesajı gönderdi.

Xi cumartesi günkü mesajında, Çin ve Moğolistan'ın birbirine dağlar ve nehirlerle bağlı dost komşular olduğunu belirterek, komşuluk diplomasisinde Moğolistan'a her zaman yüksek öncelik verdiklerini söyledi. Xi, Moğolistan'ın Çin ile ilişkileri geliştirmeyi dış politika öncelikleri arasına alma kararlılığını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Çin-Moğolistan ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiklerini kaydeden Xi, iki halka daha fazla fayda sağlamak amacıyla ortak geleceğe sahip bir Çin-Moğolistan topluluğu inşasını kılavuz edinmek ve Çin-Moğolistan kapsamlı stratejik ortaklığının istikrarlı gelişimi için hamle yapmak üzere Ukhnaa ile çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua