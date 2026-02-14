Haberler

Çin Cumhurbaşkanı Xi, Çin Halkının Yeni Yılını Kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Bahar Bayramı resepsiyonunda 2023 At yılına merhaba dedi. Zorlu koşullara rağmen ekonomik büyümenin sürdüğünü ve ulusal güçte ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

BEİJİNG, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing'de düzenlenen Bahar Bayramı resepsiyonunda Çin Yeni Yılı'nı (At yılı) kutladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, cumartesi günü Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi adına yurt içi ve yurt dışındaki tüm Çinlilerin Bahar Bayramı'nı kutladı.

Sona eren Yılan Yılı'nı "olağanüstü" olarak nitelendiren Xi, yurt içinde ve yurt dışında karmaşık ve dalgalı bir ortamla karşı karşıya kalınmasına rağmen zorlukların kararlılıkla aşıldığını söyledi. Ekonomik güç, bilimsel ve teknolojik kapasite, ulusal savunma kabiliyeti ve genel ulusal güç alanlarında yeni ilerlemeler kaydedildiğini de belirtti.

Xi ayrıca, Çin ekonomisinin geçen yıl baskılara rağmen büyümesini sürdürdüğünü ve güçlü bir dayanıklılık ile canlılık sergilediğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek

Dünyayı kaosa sürükleyecek hazırlık! Savaş haftalarca sürecek
Ümraniye'deki vahşette bilinmeyen detay gün yüzüne çıktı: Mesaj atıp kurbanı beklemişler

Çifte cinayette bilinmeyen detay! Mesajla tuzağa çekmişler
Ebru Gündeş'in Orta Doğu'da 1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı

1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı
Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama

Ünlü oyuncudan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek

Dünyayı kaosa sürükleyecek hazırlık! Savaş haftalarca sürecek
Bu bir film değil: Turistler Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler

Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler
Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek: Alo Adalet hattı kuracağım

Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Yeni projeyi ilk kez duyurdu