Çin Cumhurbaşkanı Xi, Çin Halkının Yeni Yılını Kutladı

BEİJİNG, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing'de düzenlenen Bahar Bayramı resepsiyonunda Çin Yeni Yılı'nı (At yılı) kutladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, cumartesi günü Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi adına yurt içi ve yurt dışındaki tüm Çinlilerin Bahar Bayramı'nı kutladı.

Sona eren Yılan Yılı'nı "olağanüstü" olarak nitelendiren Xi, yurt içinde ve yurt dışında karmaşık ve dalgalı bir ortamla karşı karşıya kalınmasına rağmen zorlukların kararlılıkla aşıldığını söyledi. Ekonomik güç, bilimsel ve teknolojik kapasite, ulusal savunma kabiliyeti ve genel ulusal güç alanlarında yeni ilerlemeler kaydedildiğini de belirtti.

Xi ayrıca, Çin ekonomisinin geçen yıl baskılara rağmen büyümesini sürdürdüğünü ve güçlü bir dayanıklılık ile canlılık sergilediğini ifade etti.