Xi Jinping, Çin ve Vietnam Gençlerine İş Birliği Çağrısı Yaptı

HANOİ, 15 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Vietnam'daki gençleri, iki ülkenin sosyalist davaları ve stratejik önem taşıyan ortak geleceğe sahip Çin- Vietnam topluluğunun inşası için güç birliği yapmaya çağırdı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri olan Xi, salı günü Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Çin ve Vietnam Halkları Dostluk Toplantısı temsilcileriyle bir araya geldi.

Xi, iki ülke halklarının onay ve desteğinin, ortak geleceğe sahip Çin-Vietnam topluluğu inşa etmek için sağlam bir temel oluşturduğunu belirtti.

Xi, Çin ile Vietnam arasındaki ilişkilerin, temelinin halkta bulunduğunu, halk tarafından sürdürüldüğünü ve halk tarafından desteklendiğini söyledi.