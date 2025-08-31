Xi Jinping, Çin ve Hindistan'ın İşbirliği İçin Ortaklık Kurmasını Vurguladı

TİANJİN, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye, Çin ve Hindistan'ın rakip değil işbirliği ortağı olduğunu ve iki ülkenin birbirleri için tehdit değil, kalkınma fırsatı olduğunu söyledi.

Xi, Modi ile bugün 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi öncesinde liman kenti Tianjin'de bir araya geldi. Xi, iki ülke bu genel doğrultuya bağlı kaldığı sürece Çin-Hindistan ilişkilerinin istikrarlı ve uzun vadeli büyümeyi sürdürebileceğini ifade etti.

Çin ve Hindistan'ın iyi ilişkiler içinde olan komşular ve birbirlerinin başarısına yardımcı olan ortaklar olması gerektiğini söyleyen Xi, "ejderha ile filin ortak dansının iki ülke için doğru tercih" olduğunu söyledi.

Xi, bu yılın Çin-Hindistan diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 75. yıldönümü olduğunu hatırlatarak, iki ülkenin ikili ilişkileri stratejik ve uzun vadeli perspektiften ele alması ve yönetmesi gerektiğini belirtti.

Çin Cumhurbaşkanı iki ülkeye, karşılıklı güveni derinleştirmek, etkileşim ve kazan-kazan işbirliğini genişletmek, bir arada uyumlu şekilde yaşamayı sağlamak için birbirlerinin endişelerini dikkate almak ve ortak çıkarları korumak için çok taraflı işbirliğini güçlendirmek üzere stratejik iletişimi güçlendirme çağrısında bulundu.

Asya'daki iki komşu ülkenin sınır bölgelerinde barış ve huzuru sağlamak için birlikte çalışmasının önemine değinen Xi, sınır sorununun Çin-Hindistan ilişkilerinin genelini etkilemesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.