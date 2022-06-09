Xi, Çin'in Güneybatısındaki Meishan Kentinde İncelemelerde Bulundu - Haberler

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Xi, Çin'in Güneybatısındaki Meishan Kentinde İncelemelerde Bulundu

Xinhua - Güncel
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Xi, Çin'in Güneybatısındaki Meishan Kentinde İncelemelerde Bulundu

CHENGDU, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Çarşamba günü, ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Meishan kentinde incelemelerde bulundu.

CHENGDU, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Çarşamba günü, ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Meishan kentinde incelemelerde bulundu. Xi, sabah saatlerinde, Kuzey Song Hanedanlığı'nın (960-1127) üç edebiyat ustası Su Xun ve iki oğlu Su Shi ile Su Zhe'nin anıt tapınağı San Su Ci ile eskiden yaşadıkları Yongfeng köyünü ziyaret etti. Xi ziyareti sırasında, yüksek standartlı tarım arazilerinin geliştirilmesi, tahıl üretiminin artırılması, kırsal canlanmanın desteklenmesi, etkin şekilde sürdürülen Kovid-19'u önleme ve kontrol altına alma çalışmaları ile tarihi ve kültürel mirasın korunması alanındaki yerel çabalar hakkında bilgi aldı.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Xi Jinping Güncel Haberler

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