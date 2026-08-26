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Xi'den Kırgızistan ve Mısır'a ziyaret

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BEİJİNG, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 30 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde Bişkek'te düzenlenecek 2026 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak, Kırgızistan'a ve Mısır'a devlet ziyaretinde bulunacak.

BEİJİNG, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 30 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde Bişkek'te düzenlenecek 2026 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak, Kırgızistan'a ve Mısır'a devlet ziyaretinde bulunacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü çarşamba günü yaptığı açıklamada, Xi'nin Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un daveti üzerine Kırgızistan'a devlet ziyaretinde bulunacağını söyledi.

Sözcü ayrıca, Xi'nin Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin daveti üzerine Mısır'a da devlet ziyareti gerçekleştireceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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