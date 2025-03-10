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Bakan Sayan'dan X'deki küresel kesintiye ilişkin bilgilendirme

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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X'de yaşanan global kesinti hakkında açıklama yaptı. Sayan açıklamasında ekiplerin durumu takip ettiğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X'deki ( Twitter ) meydana gelen kesintilere ilişkin bir açıklama yaptı. X servislerinde global bir hizmet kesintisi meydana geldiği ifade eden Sayan, ekiplerin süreci takip ettiğini kaydetti.

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), bugün Türkiye ve dünya genelinde milyonlarca kullanıcısının erişim sağlayamadığı bir kesinti yaşanıyor.

BAKAN SAYAN: EKİPLERİMİZ SÜRECİ TAKİP EDİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından, X'de yaşanan kesintiye ilişkin yaptığı paylaşımında, "X servislerinde global bir hizmet kesintisi meydana geldi. USOM tarafından da raporlanan kesinti ile ilgili X'den bilgi talep edildi. USOM ekiplerimiz süreci takip ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Bakan Sayan'dan X'deki küresel kesintiye ilişkin bilgilendirme
Kaynak: ANKA / Güncel
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