Çin'in Wuhan Kenti ile Endonezya'nın Başkenti Cakarta Arasında Direkt Uçuşlar Başladı

WUHAN, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin'in orta kesimi ile Güneydoğu Asya arasında yeni bir direkt uçuş rotası hizmete girdi. Çin'in Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'dan Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya ilk uçuş gerçekleştirildi. Söz konusu hat ile birlikte iki kent arasındaki ilk direkt hava bağlantısı kurulmuş oldu.

Pazar günü yerel saatle 16.40'ta 150'den fazla yolcusuyla Wuhan Tianhe Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan MF8683 sefer sayılı uçak, Cakarta'daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'na hareket etti.

Boeing 737-800 Max tipi uçakla işletilen hatta pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada dört sefer düzenlenecek.

Wuhan Tianhe Uluslararası Havalimanı yetkilileri yaptıkları açıklamada, hattın Wuhan ile Endonezya'nın başkenti arasındaki doğrudan yolcu kapasitesindeki boşluğu doldurarak, Wuhan'ın Güneydoğu Asya uçuş ağını daha da genişlettiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua