Haberler

Çin'in Wuhan Kenti ile Endonezya'nın Başkenti Cakarta Arasında Direkt Uçuşlar Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Wuhan kentinden Endonezya'nın Cakarta kentine ilk direkt uçuş gerçekleştirildi. Haftada dört sefer düzenlenecek bu hat, iki şehir arasındaki hava yolculuğunu kolaylaştıracak.

WUHAN, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin'in orta kesimi ile Güneydoğu Asya arasında yeni bir direkt uçuş rotası hizmete girdi. Çin'in Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'dan Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya ilk uçuş gerçekleştirildi. Söz konusu hat ile birlikte iki kent arasındaki ilk direkt hava bağlantısı kurulmuş oldu.

Pazar günü yerel saatle 16.40'ta 150'den fazla yolcusuyla Wuhan Tianhe Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan MF8683 sefer sayılı uçak, Cakarta'daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'na hareket etti.

Boeing 737-800 Max tipi uçakla işletilen hatta pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada dört sefer düzenlenecek.

Wuhan Tianhe Uluslararası Havalimanı yetkilileri yaptıkları açıklamada, hattın Wuhan ile Endonezya'nın başkenti arasındaki doğrudan yolcu kapasitesindeki boşluğu doldurarak, Wuhan'ın Güneydoğu Asya uçuş ağını daha da genişlettiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

