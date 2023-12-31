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Wuhan'da Akıllı Bağlantılı Araçların Test Edilmesi İçin Yollar Genişletildi

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Çin'in Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da akıllı bağlantılı araçların (ICV) test edilmesi için açık olan yollar genişletilerek araçların Yangtze Nehri boyunca sürüşüne izin verildi. Wuhan'da ICV'lerin test edilmesi için açık olan yolların toplam uzunluğu 3.378,73 kilometreyi geçerken, yaklaşık 3.000 kilometrekare alanı kapsıyor.

WUHAN, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da akıllı bağlantılı araçların (ICV) test edilmesi için açık olan yollar genişletilerek Cuma gününden itibaren araçların Çin'in en uzun nehri olan Yangtze Nehri boyunca sürüşüne izin verildi.

Yangtze Nehri üzerindeki üç köprü de dahil olmak üzere genişletilen alan kapsamında kentteki toplam 1.533,25 kilometre yol ICV testleri için kullanılabilir hale getirildi.

Wuhan'da, bilimsel ve teknolojik inovasyon ve otomotiv endüstrisinin gelişimi sayesinde son yıllarda otonom sürüşe ilişkin ticari testler aktif olarak yapılıyor.

Wuhan'da ICV'lerin test edilmesi için açık olan yolların toplam uzunluğu 3.378,73 kilometreyi geçerken, yaklaşık 3.000 kilometrekare alanı kapsıyor. Wuhan'da 350'den fazla ICV test edilip düzenli olarak sürülürken, toplam seyahat hizmeti siparişleri 760.000'i aşarak ülkede üst sıralarda yer aldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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