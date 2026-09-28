WSJ, ABD'li Büyükelçi Guilfoyle'nin Yunanistan hükümetini düşürme iddiasını yazdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'nin, Yunanistan hükümetini düşürebileceklerini söylediğini iddia etti.

WSJ'nin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Büyükelçi Guilfoyle, martta Atina'da Yunan ve ABD'li yetkililerin de bulunduğu bir akşam yemeğine katıldı.

Guilfoyle, yemekte Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavrou ile tartışmaya girdi.

O dönem Romanya'daki hükümetin düşeceğine dair öngörülere atıfta bulunan Guilfoyle, "Bunu istediğimiz her ülkede yapabiliriz. Burada da yapabiliriz." diye konuştu.

Tartışma alevlenirken Bakan Papastavrou, ABD'nin, "halkın seçtiği Yunanistan hükümetini" değiştiremeyeceğini söyledi.

Guilfoyle'nin avukatı, yaptığı açıklamada, Papastavrou ile Büyükelçi arasındaki diyaloğun bu şekilde olmadığını belirtti.

Yunanistan'da muhalefet partileri de haberdeki iddialar karşısında hükümeti sessiz kalmakla eleştirerek, konunun açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Romanya'da meclise sunulan gensoru önergesi 5 Mayıs'ta oy çokluğuyla kabul edilmiş ve böylece dönemin Başbakanı Ilie Bolojan liderliğindeki hükümet düşmüştü.

Kaynak: AA