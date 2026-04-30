WP: "USS Gerald R. Ford" uçak gemisi gelecek günlerde Orta Doğu'dan ayrılacak

Güncelleme:
ABD'ye ait "USS Gerald R. Ford" uçak gemisinin ilerleyen günlerde Orta Doğu'dan ayrılacağı ve ülkeye dönüş yolculuğuna başlayacağı iddia edildi.

Washington Post (WP) gazetesinin ismini açıklamak istemeyen ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, uçak gemisinin bölgeden tam olarak ne zaman ayrılacağı belirsizliğini koruyor.

Yetkililer, Venezuela'daki askeri operasyon ile ABD/İsrail-İran Savaşı dahil yaklaşık 10 aydır görevde olan geminin, 4 bin 500 denizciyle Orta Doğu'dan ayrılıp ülkeye dönüş yolculuğuna başlayacağını öne sürdü.

Bir yetkili de söz konusu uçak gemisinin mayısın ortalarına doğru Norfolk Limanı'nın bulunduğu Virginia eyaletine varmasının beklendiğini ileri sürdü.

USS Gerald R. Ford'un dün itibarıyla 309 gündür denizde olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
