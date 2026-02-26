Haberler

İngiltere'de bir kişi, Müslüman toplum merkezini kundaklamaya çalıştı

İngiltere'nin Worcester kentinde bir kişi, Müslümanlara ait toplum merkezine yönelik kundaklama girişiminde bulundu. Olay, toplumda endişe yarattı ve ırkçı bir nefret suçu olarak değerlendiriliyor.

İngiltere'nin Worcester kentinde bulunan Müslümanlara ait toplum merkezi, sabah saatlerinde binaya gelen kişi tarafından yakılmak istendi.

Worcester Müslüman Yardımlaşma Derneğinden (WMWA) yapılan yazılı açıklamada, dernek tarafından Müslüman toplum merkezi olarak kullanılan Unity House Community Hub binasına yönelik kundaklama girişimi olduğu belirtildi.

Sabah saatlerinde binaya gelen bir kişinin başlattığı yangının ardından polis ve itfaiyeye bilgi verildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu olay, toplumumuzda büyük bir endişeye yol açtı. Bunu izole bir eylem olarak göremeyiz ve görmeyeceğiz. Birlik ve huzur ayı ramazanda, Manchester'daki bir camide yaşanan olayın hemen ardından yaşanması nedeniyle bu saldırıyı, ırkçı ve dini motivasyonlu, Müslüman karşıtı bir nefret saldırısı olarak görüyoruz."

Polise bu saldırının nefret suçu olarak incelenmesi çağrısı yapılan açıklamada, Müslümanlara dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde bir kişinin bina bahçesinde, binaya bitişik haldeki bir ahşap yapıyı yanıcı madde dökerek yaktığı yer aldı.

West Mercia Polisinden yapılan açıklamada, şüphelinin yakalandığı ve toplum merkezi çevresinde benzin şişeleri bulunduğu kaydedildi.

Manchester Merkez Camisi'nde 24 Şubat'ta şüpheli bir şahıs yakalanmış, şahsın üzerinden balta, bıçak ve çekiç çıkmıştı.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya
