Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

WMO, aşırı sıcakların kayak merkezlerinde yapay karı vazgeçilmez kıldığını bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

WMO ve FIS raporu, aşırı sıcaklar ve kar erimesinin birçok kayak merkezinde yapay kar üretimi altyapısını vazgeçilmez kıldığını bildirdi. Rapora göre yapay karın etkinliği uygun sıcaklık ve neme bağlı; su ve enerji maliyetleri ek kısıt oluşturabilir.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), etkili olan aşırı sıcaklar ve karların erimesinin, birçok kayak merkezinde yapay kar üretim altyapısını vazgeçilmez kıldığını bildirdi.

WMO ile Uluslararası Kayak ve Snowboard Federasyonu (FIS), artan sıcaklıklar ve daha belirsiz kar koşullarının yaşandığı bir dönemde, kış sporları ve turizm sektörünü desteklemek amacıyla "Kayak Merkezleri için Hava Durumu ve İklim Hizmetleri" konulu ortak rapor yayımladı.

Kayak tesisi işletmelerinde alınan kararların pek çok aşamada hava durumu, kar ve iklim koşullarına göre şekillendiğine işaret edilen raporda, iklim değiştikçe operasyonel risklerin yönetilmesi, mevsimsel değişkenliklerin ele alınması ve turizm sektörünün uzun vadeli uyum süreçlerinin planlanmasında güvenilir bilgilerin daha kritik hale geldiğine değinildi.

Batı Avrupa ve bazı diğer bölgelerde, 2026'da kayıtlara geçen en sıcak yaz döneminin yaşandığına dikkati çekilen raporda, "Kuraklıkla birleşen aşırı sıcaklar, Alp buzulları ve kar örtüsü üzerinde yıkıcı bir etki oluşturdu." denildi.

İsviçre Buzul İzleme Kurumuna (GLAMOS) göre, çok az kar yağışının görüldüğü bir kış sezonunun ardından 2026'nın mayıs-eylül döneminde yaşanan uzun süreli ve şiddetli sıcak hava dalgalarının, İsviçre'deki buzulların kütle dengesini 2022'den sonra kayıtlara geçen en düşük 2. seviyeye gerilettiğine raporda yer verildi.

Raporda, İsviçre'deki buzulların 2022-2026 dönemindeki erime oranlarının, daha önce izlenen herhangi bir 5 yıllık dönemdeki oranların 2 katından fazla gerçekleştiği ve bu durumun 2021'den bu yana buz hacminde yaklaşık yüzde 20'lik bir kayba yol açtığı kaydedildi.

"Yapay kar üretimi altyapısı, birçok kayak merkezi için vazgeçilmez hale geldi"

"Güvenilir kar koşullarının daha yüksek rakımlara kayması, düşük irtifalardaki kayak altyapısının sürdürülebilirliğini doğrudan etkiliyor." ifadeleri kullanılan raporda, bu değişimlerin kısa vadeli operasyonel aksaklıklara yol açmasının yanı sıra bu duruma uyum yatırımlarında da önemli artışlara neden olabileceğine işaret edildi.

Raporda, şunlar kaydedildi:

"Yapay kar üretimi altyapısı, birçok kayak merkezinde güvenilir bir kayak sezonu sürdürebilmek için vazgeçilmez hale geldi. Ancak bu yöntemin etkinliği, iklim ısındıkça giderek daha nadir görülen uygun sıcaklık ve nem koşullarına bağlı. Yaz yağışlarının azaldığı ve buzullarla beslenen akarsuların küçüldüğü bölgelerde, yapay kar üretimi için gereken suyun temini de ek bir kısıtlayıcı faktör oluşturabilir."

Daha yüksek sıcaklıklarda verimin düşmesi ve elektrik fiyatlarının artması, yapay kar üretimiyle ilgili enerji maliyetlerinin yükselmesine neden olabileceği de raporda yer aldı.

Kaynak: AA
Bu haber 26 sitede yayınlandı.
Victor Osimhen'i çıldırtan olay! Yedek kulübesine şikayet etti

Victor Osimhen'i çıldırtan olay!

Manisa'da küçük kız, yürekleri ağza getiren kazayı burnu bile kanamadan atlattı

Yürekleri ağza getiren kazada burnu bile kanamadı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler'den ilk açıklama

Maç kadrosuna alınmayan Arda, topu ona attı
PSG'den Şampiyonlar Ligi'nde gol şov! Villarreal'in 17 dakikada gururuyla oynadılar

İlk 17 dakikada rakiplerine 4 gol attılar!
Serdar Aziz'den Bursaspor ve Fenerbahçe itirafı: İçimde ukde kaldı

Bursa ve F.Bahçe için söylediği şey dikkat çekici: İçimde ukde kaldı
Fon soruşturmasında 700 milyon liralık iade! Ömer Ejder de parasını TMSF’ye yatırdı

Fon soruşturmasında 700 milyonluk iade! O isim de parayı yatırdı
Sel ABD seçimlerini de vurdu: 20'den fazla seçim merkezi taşındı

Seçim günü olağanüstü hal! Binlerce seçmenin adresi değişti
Ünlü şarkıcı Emre Altuğ'dan AK Parti'ye sürpriz ziyaret

Sebebi merak konusu oldu: Ünlü şarkıcıdan AK Parti'ye sürpriz ziyaret
855 yıllık sır! Kaldırmak için gelen kepçe kırılınca öylece bırakıldı

855 yıllık sır! Kaldırmak için gelen kepçe kırılınca öylece bırakıldı