Wisconsin Sağlık Departmanı 1990'dan bu yana ilk bebek kızamık ölümünü bildirdi

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ABD'nin Wisconsin eyaletinde 1990'dan bu yana ilk kez bir bebek, kızamık nedeniyle yaşamını yitirdi.

Wisconsin Sağlık Hizmetleri Departmanı, eyalette 1990'dan bu yana ilk kez bir bebeğin kızamığa yakalandıktan sonra hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bu vakanın, eyalette 36 yıl sonra kızamık kaynaklı ilk can kaybı olduğunu aktaran Departman, ailenin mahremiyetini korumak amacıyla konuya ilişkin herhangi bir ayrıntı vermedi.

ABD'nin New York eyaletinde de 3 Kasım'da, 30 yıl sonra ilk kez bir çocuğun kızamıktan öldüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA