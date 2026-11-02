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WIPO Genel Direktörü Tang, 2026 Uluslararası Telif Hakkı Forumu'nda konuştu

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Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Genel Direktörü Daren Tang, Çin'in Gansu eyaletine bağlı Dunhuang kentinde düzenlenen 2026 Uluslararası Telif Hakkı Forumu'nun açılış töreninde konuştu. Çin Ulusal Telif Hakkı İdaresi ile WIPO'nun ev sahipliğindeki forum pazartesi günü başladı.

DUNHUANG, 2 Kasım (Xinhua) -- Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Genel Direktörü Daren Tang, 2026 Uluslararası Telif Hakkı Forumu'nun açılış töreninde konuşma yaptı, 2 Kasım 2026.

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletine bağlı Dunhuang kentinde Çin Ulusal Telif Hakkı İdaresi ile Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün ev sahipliğinde düzenlenen forum, pazartesi günü başladı. (Fotoğraf Zhang Zhimin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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