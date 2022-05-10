Westworld hayranları mutlu: İşte 4. sezon yayın tarihi ve fragmanı!

Michael Crichton'un 1973 tarihli filminden uyarlanarak 2016'da izleyici karşısına çıkan Westworld'un yeni sezonu için beklenen haber geldi. Hbo ; kısa süre önce dizinin yeni sezon tarihini paylaşılan bir fragmanla açıkladı. İşte Westworld 4. sezon yayın tarihi ve fragmanı…

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Westworld 4. sezon yayın tarihi ve fragmanı paylaşıldı

Hbo'nun paylaştığı fragmana göre Westworld'un 4. sezonu 26 Haziran 2022'de HBO Max platformunda yayınlanacak. Bilindiği üzere yapımın 3. sezonu ilk ikisine kıyasla beklentilerin altında kalmış ve izleyicilerin tepkilerine neden olmuştu. Son sezonun başarısız olmasının nedeni 2019'un sonlarında patlak veren Covid-19 pandemisi olarak gösterilse de hikaye ve sürükleyicilik açısından ilk iki sezon daha çok beğenildi.

Yeni sezonla ilgili yayınlanan ilk videoya göz attığımızda ise ilk olarak Maeve Millay karakterine hayat veren Thandie Newton karşımıza çıkıyor. Ardından Breaking Bad'le üne kavuşan ve Westworld'un kadrosuna 3. sezonda dahil olan Aaron Paul'un yanı sıra Ed Harris, Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright ve Tessa Lynn Thompson gibi oyuncuların canlandırdığı birçok karakter de videoda yer alıyor.

Westworld'un yeni sezonu sekiz bölümden oluşacak ve dizinin yaratıcılarından Lisa Joy'a göre izleyiciler, burada yeni ve eğlenceli dünyalarla karşılaşacak. Öte yandan Joy, geçtiğimiz yıl bir Podcast yayınında dördüncü sezonu "tersine çevirme" kelimesiyle anlatmıştı. Bunun da ne anlama geldiğini yakında hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Westworld, 4. sezonuyla beklentileri karşılayabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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