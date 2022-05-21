Wef Başkanı: Çin'in İstikrarlı Ekonomik Büyümesi 'Küresel Toparlanma Açısından Sonra Derece Önemli'

CENEVRE, 21 Mayıs (Xinhua) -- Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende, yakın zamanda Xinhua'yla yaptığı bir söyleşide, Çin'in istikrarlı ekonomik büyümesinin küresel toparlanma açısından sonra derece önemli olduğunu ve "Çin'de olan şeylerin kaçınılmaz şekilde dünyanın geri kalanına büyük etki yaptığını ve bunun tersinin de geçerli olduğunu" söyledi. Dünyanın ikinci en büyük ekonomisi olan Çin'in son yarım yüzyıllık dönemde hızlı bir kalkınma gerçekleştirdiğini hatırlatan Brende, yaklaşık 800 milyon Çinlinin aşırı yoksulluktan kurtarıldığını, Çin'in altyapı inşaatının muazzam sonuçlar elde ettiğini ve Çin'deki ortamın büyük ölçüde iyileştiğini ifade etti. WEF Başkanı, son on yıllık dönemde Çin'in küresel ekonomik büyümeye büyük bir katkısının olduğunu, dünyanın ekonomik büyümesine Çin'in yaptığı katkının yaklaşık yüzde 30 düzeyinde seyretmeye devam ettiğini vurguladı.

Brende, Kovid-19 pandemisi karşısında Çin'in ekonomik büyümesinin bazı kısa vadeli meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu, ancak Çin hükümetinin, ekonomik büyümeye yönelik olarak iç talebin genişletilmesi, ihracata bağımlılığının azaltılması ve yüksek katma değerli sektörlerin geliştirilmesi gibi önlemler aldığını dile getirdi. Başkan, "Uzun ve orta vadede Çin ekonomisi konusunda son derece iyimserim" diye konuştu. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaya da değinen WEF Başkanı, söz konusu çatışmanın Avrupa'nın ekonomik büyümesini aşağı çekip enerji krizi ve yüksek enflasyon gibi küresel sorunları tetikleyerek küresel ekonomik toparlanmayı daha da yavaşlattığını belirtti. Brende, "O yüzden şimdi, yavaşlayan küresel büyümenin bir resesyonla sonuçlanmasından kaçınmamız gerekiyor ve bu bağlamda gelişmekte olan ülkeler ve bazı yükselen ülkeler özellikle hassas durumdadır" diye ekledi.

Brende, ülkelere para politikasını ihtiyatlı kullanmaları, ticari korumacılıktan ve komşuyu zarara uğratma politikalarından kaçınmaları, küresel değer zincirleri konusundaki işbirliğini sürdürmeleri ve bir kazan-kazan yaklaşımıyla küresel ekonomik toparlanmayı desteklemeleri çağrısında bulundu. Brende, Dünya Ekonomik Forumu'nun önümüzdeki günlerde İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenecek yıllık toplantısına atfen, "Dünya farklı olduğu için bizim toplantımızın da farklı olması gerekiyor" ifadelerini kullandı. WEF Başkanı, "Kovid-19 pandemisi belki de 100 yıl içinde karşılaştığımız en kötü pandemiydi. Ayrıca iklim değişikliği de gerçekten yaşanıyor. Bu baharda Hindistan'da görülen sıcaklıklar 120 yılın en yüksek sıcaklıkları oldu. Bir de yavaşlayan küresel toparlanmayla karşı karşıyayız" diye konuştu. Brende, insanların geçim kaynakları, istihdamı ve dünyanın refahıyla yakından ilgili olan bu sorunların, önümüzdeki yıllık toplantının önemli konuları olacağını söyledi. Küresel meydan okumalara küresel çözümlerin bulunması gerektiğini hatırlatan Brende, "Hepimiz aynı gemideyiz ve buna göre hareket etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Xinhua / Güncel