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ABD merkezli sürücüsüz taksi şirketi Waymo, California eyaletinin şirketin otoyollardaki faaliyetlerini yasaklamasının ardından bu hizmetini geçici olarak durdurdu.

Waymo, California Motorlu Taşıtlar Dairesinin (DMV), sürücüsüz araçları trafikte bazı olaylara karıştığı gerekçesiyle şirketi eyalet otoyollarından men etmesinin ardından e-posta ile açıklama yaptı.

Açıklamada, tüm pazarlarda ticari otoyol hizmetlerini "geçici olarak durdurdukları" belirtilerek, uzmanların gözetiminde otonom otoyol sürüş testlerinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

DMV Sözcüsü Jonathan Groveman ise konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, "DMV, Waymo'nun sürücüsüz araçlarının inşaat işçilerinin, araçların ve ekipmanların bulunduğu inşaat alanlarına defalarca girmesi nedeniyle kamu güvenliği açısından tehlike oluşturduğuna karar verdi." ifadesini kullandı.

DMV'nin kararı, Waymo'nun araçlarının trafikte iki olaya karışmasının ardından geldi.

Olaylardan ilki 5 Kasım'da yaşanmış, üç sürücüsüz Waymo aracı bir inşaat alanına girmişti.

İkinci olay ise 6 Kasım'da San Francisco kentindeki bir otoyolda meydana gelmiş, bir Waymo aracı, trafiği geçici olarak yavaşlatıp durduran California Otoyol Devriyesi araçlarını geçmeye çalışmıştı. Bu olayın görüntüleri sosyal medyada geniş çapta paylaşılmıştı.

Kaynak: AA