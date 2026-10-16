Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Washington Post, İsraillilerin foto muhabirine yönelik saldırısının soruşturulmasını istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD merkezli Washington Post gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Matt Murray, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailliler tarafından darbedilerek yaralanan foto muhabiri Heidi Levine'ye yönelik saldırının soruşturulması çağrısında bulundu.

ABD merkezli Washington Post gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Matt Murray, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailliler tarafından darbedilerek yaralanan foto muhabiri Heidi Levine'ye yönelik saldırının soruşturulması çağrısında bulundu.

Washington Post gazetesinin haberine göre, Murray, Batı Şeria'da haber takibi yapan foto muhabiri Heidi Levine'nin İsraillilerin saldırısına uğramasına ilişkin açıklama yaptı.

Murray, foto muhabiri Levine'nin Batı Şeria'da haber takibi sırasında İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğradığını belirtti.

Saldırıya uğrayan Levine'nin üzerinde gazeteci olduğunu açıkça gösteren işaretler olduğunu hatırlatan Murray, "Heidi, tıbbi müdahale gördüğü ve güvende olduğu için rahatlamış olsak da, işini yapan bir gazeteciye yönelik bu haksız saldırı karşısında öfkeliyiz." ifadesini kullandı.

Murray, Levine'nin İsraillilerin saldırısına uğramasına tepki göstererek, yetkililere olayla ilgili kapsamlı soruşturma yürütülmesi ve gerekli adımların atılması çağrısında bulundu.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin zeytin hasadı yaptığı alanı basarak aralarında olayları takip eden ABD merkezli Washington Post gazetesinde çalışan foto muhabiri Heidi Levine'nin de bulunduğu 2 kişiyi darbederek yaralamıştı.

Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: Tehlike hala geçmiş değil

Bakan Çiftçi'den milyonlara kritik uyarı: Tehlike henüz geçmedi!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıyer'de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay! Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama...

Sel felaketinde acı detay! Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama...
İşte Italiano'nun başarısının sırrı! Takımı gol attı, o sinirden bağırmaya başladı

Beşiktaş neden mi uçuşta? Cevabı bu görüntüde
Dembele'nin karısına yapılan hadsiz yoruma bakar mısınız

Dembele'nin karısına çirkin yorum!
Savunmacılara Allah yardım etsin! Osimhen'in yanına 2,03'lük dev

Savunmacılara Allah yardım etsin! Osimhen'in yanına 2,03'lük dev
9.9'luk deprem uyarısı ülkeyi karıştırdı! Gerçek 8 dakika sonra ortaya çıktı

9.9'luk deprem uyarısı ecel terleri döktürdü! Kabus 8 dakika sürdü
Nereden nereye! Üniversite okumak için Türkiye'ye geldi, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı

Üniversite okumak için Türkiye'ye geldi, şimdi dünya onu konuşuyor
Alpay’ın cenazesinde defin yeri tartışması! Hayat arkadaşı katılmayacak

Hayat arkadaşı Alpay’ın vasiyetini açıkladı! Defin yeri krize dönüştü