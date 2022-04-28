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WASHINGTON - Kadir Gecesi idrak edildi

AA - Yasin Öztürk - Güncel
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ABD'nin Maryland eyaletindeki Amerika Diyanet Merkezi'nde Kadir Gecesi dolayısıyla dualar edilip namaz kılındı.

ABD'nin Maryland eyaletindeki Amerika Diyanet Merkezi'nde Kadir Gecesi dolayısıyla dualar edilip namaz kılındı.

ABD'nin başkenti Washington'a yaklaşık yarım saatlik mesafede bulunan Amerika Diyanet Merkezi'nde, (DCA) binlerce Müslümanın katılımıyla Kadir Gecesi idrak edildi.

AA / Yasin Öztürk - Güncel

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