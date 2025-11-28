Washington'daki Silahlı Saldırı: Afganistan Uyruklu Şüpheli Birinci Derece Cinayetten Yargılanacak

ABD'nin Columbia Bölgesi Savcısı Jeanine Pirro, 26 Kasım'da başkent Washington DC'de silahlı saldırı düzenlediği iki Ulusal Muhafızdan birinin ölmesi nedeniyle şüphelinin birinci derece cinayetten yargılanacağını bildirdi.

Pirro, ABD'de yayın yapan FoxNews kalanına yaptığı açıklamada, Washington DC'deki saldırının şüphelisi Rahmanullah Lakanwal'ın, saldırıda hedef aldığı Ulusal Muhafızlardan Sarah Beckstrom'un hayatını kaybetmesi nedeniyle birinci derece cinayetle suçlanacağını söyledi.

ABD'li Savcı Pirro, "Elbette daha birçok suçlama gelecek, ancak ilk suçlama olan saldırıyı birinci derece cinayete yükseltiyoruz." dedi.

Dün yaptığı açıklamada, saldırının şüphelisinin 29 yaşındaki Afganistan uyruklu Rahmanullah Lakanwal olduğunu belirten Pirro, vurulan Ulusal Muhafız üyelerinin ise 20 yaşındaki Sarah Beckstrom ve 24 yaşındaki Andrew Wolfe olduğu bilgilerini paylaşmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün ABD merkezli Truth Social hesabından, kadın asker Beckstrom'un hayatını kaybettiğini, ABD Hava Kuvvetleri'nde çavuş olan diğer yaralı Wolfe'un ise durumunun kritik olduğunu duyurmuştu.

Başkent Washington'daki saldırı

Washington Polis Departmanı, çarşamba günü yerel saatle 14.15 sularında Beyaz Saray'a yakın bir bölgede görev yapan iki Ulusal Muhafızın vurulduğunu ve şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, ellerindeki bulgulara göre saldırganın tek kişi olduğunu, bu kişinin gözaltına alındığını aktarmıştı.

Batı Virginia Eyaleti Valisi Patrick Morrisey, silahlı saldırıya ilişkin ilk açıklamasında, iki askerin hayatını kaybettiğini bildirmiş, daha sonra bu açıklamasından geri adım atarak "askerlerin durumuyla ilgili karmaşık bilgilerin geldiğini" kaydetmişti.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı ilk açıklamasında, iki askerin hastanede tedavi altında olduğunu belirterek, saldırıyı gerçekleştiren kişi için "hayvan" ifadesini kullanmıştı. Trump, saldırganın da yaralı olduğunu ve "ağır bedel ödeyeceğini" ifade etmişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de Dominik Cumhuriyeti gezisinde yaptığı basın açıklamasında, iki Ulusal Muhafız askerinin hedef alındığı silahlı saldırının ardından başkentteki Ulusal Muhafızların sayısını artıracağını ve Başkan Trump'ın talimatıyla 500 yeni askerin Washington'a sevk edileceğini açıklamıştı.