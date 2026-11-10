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Washington'daki Beyaz Saray iki güvenlik ihlali nedeniyle kısa süreliğine kapatıldı

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Washington'daki Beyaz Saray iki güvenlik ihlali nedeniyle kısa süreliğine kapatıldı
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ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray, pazartesi günü iki ayrı güvenlik ihlali nedeniyle kısa süreliğine giriş ve çıkışlara kapatıldı. İhlallerden birinde otomobil kaldırıma çıkarak tabelaya çarptı, diğerinde bir kişi Lafayette Park'ta güvenlik barikatın üzerinden atladı.

WASHINGTON, 10 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin başkenti Washington D.C'deki Beyaz Saray, pazartesi günü iki ayrı güvenlik ihlali nedeniyle kısa süreliğine giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Olaylardan birinde bir otomobil kaldırıma çıkarak tabelaya çarparken, diğerinde bir kişi Lafayette Park'ın kuzeybatısında güvenlik barikatının üzerinden atladı.

Kaynak: Xinhua
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