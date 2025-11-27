Washington'da Ulusal Muhafız Askere Hedef Alınan Saldırı

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında vurulan iki Ulusal Muhafız askerinin durumunun kritik olduğunu bildirdi.

ABD yerel saatiyle öğleden sonra 14.15 sularında Beyaz Saray'a çok yakın bir yerde gerçekleşen saldırıya ilişkin FBI Direktörü Patel ve diğer yetkililer basın toplantısı düzenledi.

Patel, daha önce, vurulan iki Ulusal Muhafız askerinin öldüğü açıklamasını yapan Batı Virginia Valisi Patrick Morrisey'in açıklamasının aksine, söz konusu askerlerin ölmediğini, durumlarının ise kritik olduğunu belirtti.

Patel, şu ana dek ellerindeki bulgulara göre saldırganın tek kişi olduğunu ve bu kişinin de gözaltına alındığını aktardı.

Olayı en üst düzeyde soruşturacaklarını vurgulayan Patel, "Bu önemli bir ulusal güvenlik meselesidir. Başkan Trump da konuyla ilgili bilgilendirildi ve süreci yakından takip ediyor." dedi.

"Bu hedefli bir saldırı"

Basın toplantısında konuşan Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser ise, söz konusu saldırıyı "hedef gözetilerek yapılmış bir saldırı" şeklinde tanımladı ve olayı FBI ile birlikte kapsamlı şekilde soruşturacaklarını söyledi.

Washington'daki saldırı

Washington Polis Departmanı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, olaya ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem da olayı doğrulayarak Bakanlığın olayı soruşturduğunu belirtmişti.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı açıklamada, iki Ulusal Muhafız askerinin hastanede tedavi altında olduğunu kaydederek, saldırıyı gerçekleştiren kişi için "hayvan" ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı, saldırganın da yaralı olduğunu ve "ağır bir bedel ödeyeceğini" ifade etmişti.