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ABD'nin başkentinde silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı

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ABD'nin başkenti Washington D.C'de silahlı saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Saldırgan henüz yakalanamadı.

ABD'nin başkenti Washington D.C'de, silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Metropolitan Polis Departmanı Şefi Jeffrey Carroll, yaptığı açıklamada, Washington D.C'nin kuzey batısında silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi. Carroll, 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, yaralanan 5 kişinin de hastaneye kaldırıldığını belirtti. Jeffrey Carroll, silahlı saldırıyı gerçekleştiren zanlının henüz yakalanmadığını kaydetti.

ABD'NİN BAŞKENTİNDE ASAYİŞ SUÇLARI

Washington D.C'de geçen yıl cinayetler yüzde 35 oranında, araba hırsızlığı ise iki kat artmıştı. Washington yerel yönetimi, ocak ayında, suç oranlarının düşürülmesini öngören kamu güvenliği yasası çıkarmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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