Washington'da Geleneksel Türk Festivali Yoğun İlgi Gördü

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen geleneksel Türk Festivali, Türk kültürünü tanıttı. Festivalde Türk mutfağına ait lezzetler büyük ilgi toplarken, folklor gösterileri ve müzik konserleri de ziyaretçileri bir araya getirdi.

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen geleneksel Türk Festivali'ne katılan binlerce kişi, Türk kültürüne ve müziğine ait seçkin örnekleri görme imkanı bulurken, özellikle Türk mutfağına ait lezzetler büyük ilgi gördü.

Washington Türk-Amerikan Derneği (ATA-DC) tarafından her yıl organize edilen Türk Festivali, bu yıl Kongre binasının önündeki Pennsylvania Caddesi'nde düzenlendi.

Bölgedeki en büyük Türk festivali olan etkinlikte binlerce Türk'ün yanı sıra Amerikalılar ve diğer milletlere mensup katılımcılar, özellikle Türk mutfağının en güzel örneklerini tatma imkanı buldu.

Festivalde ayrıca, folklor ekibinin gösterileri, Türk halk müziği konseri ve Türk cumhuriyetlerinden müzisyenlerin eserleri de ilgi gördü.

Osmanlı-Türk kültürünü yansıtan ürünlerin sergilendiği stantlarda el dokuması Türk halıları, geleneksel Osmanlı kıyafetleri ve çiniler ziyaretçiler tarafından beğeniyle incelendi.

"Kültürel bir buluşma noktası"

Festivale ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan ATA-DC Başkanı Sevtap Schreffler, festivalin bölgedeki Türkler kadar diğer milletlere mensup çok sayıda ziyaretçiyi bir araya getirerek önemli bir kültürel köprü olduğunu belirtti.

Schreffler, festivalde özellikle Türk mutfağının seçkin ürünlerinin büyük beğeni topladığını ve geleneksel lezzetlerden Türk kahvesine kadar Türk mutfağına ait birçok lezzetin yoğun ilgi gördüğünü vurguladı.

"Türk lezzetleri büyük beğeni topladı"

"Ancak bu yıl festivale damgasını vuran unsurlardan biri de yemek alanımızdı. Adeta Amerika'nın en büyük açık hava 'food court'u festival alanında kuruldu. Her bölgeden, her damak zevkine uygun yöresel Türk lezzetleri ziyaretçilerle buluştu. Kebaptan böreğe, gözlemeden lahmacuna, baklavadan Türk kahvesine kadar onlarca farklı Türk lezzeti büyük beğeni topladı." ifadelerini kullanan Schreffler, bu organizasyona birçok kişinin büyük emek verdiğini belirtti.

Festival boyunca yemek stantlarının önünde uzayan kuyrukların oluştuğunu dile getiren Schreffler, ziyaretçilerin festivalin son anlarına kadar eşsiz Türk lezzetlerini tattığını söyledi.

Schreffler, "Festivalimizin temel amacı, Türk kültürünü ve sanatını tanıtmak ve kültürlerarası anlayışı artırmaktır. Bu festivali sadece Türk toplumu için değil, tüm Washington halkı için kültürel bir buluşma noktası olarak görüyoruz. Ziyaretçilerimiz her ırktan, her dinden insanlar ve hepsi aynı keyfi, aynı coşkuyu birlikte yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

Söz konusu festivalin aynı zamanda başkent Washington'daki "Türk Kültür Ayı" kapsamında gerçekleştirildiğini belirten Schreffler, "Bu etkinlik, yıl boyunca düzenlediğimiz programların en büyük ve en görünür olanıdır. Bu yıl da Türk kültürünün zenginliğini yansıtan pek çok renkli etkinlik sunduk." dedi.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
