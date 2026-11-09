Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Washington'da Beyaz Saray yakınında araç tabelaya çarptı, sürücü gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Washington'da Beyaz Saray yakınlarında bir araç kaldırıma çıkarak tabelaya çarptı. Araçtan inen sürücü güvenlik güçleriyle yaşanan arbedenin ardından gözaltına alınırken Gizli Servis, Beyaz Saray basın mensuplarına binaya girmeleri talimatı verdi.

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında aracıyla kaldırıma çıkıp tabelaya çarpan sürücünün gözaltına alındığı bildirildi.

ABD basınındaki ve sosyal medyadaki görüntülere göre Beyaz Saray'ın karşısındaki Lafayette Meydan Parkı'nın kuzeyinde bir araç kaldırıma çıkarak tabelaya çarptı.

Araçtan inen sürücü, çevresini saran güvenlik güçleriyle yaşanan arbedenin ardından gözaltına alındı.

Gizli Servis çalışanları, yakınlarda bulunan Beyaz Saray basın mensuplarına binaya girmeleri talimatı verdi.

Kaynak: AA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Okyanusun ortasında 9 saat ölüm kalım savaşı! Balık tutmaya giden balıkçılar buldu

Balık tutmaya gittiler, piyanist buldular
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir'de minibüs şoförü yolcunun valizini koyarken durakta vurularak öldürüldü! Cinayet anı kamerada

Yolcunun valizini bagaja koyarken vuruldu! O anlar kamerada
Yine Noa Lang yine olay! Bu adamın uslanmaya niyeti yok

Yine Noa Lang yine olay! Bu adamın uslanmaya hiç niyeti yok
Galatasaray'ın zemini tartışılırken Çorum'dan gelen görüntü taraftarı isyan ettirdi

Çorum-Fener maçını izleyen Galatasaray taraftarı saydırmaya başladı
Yasemin Sakallıoğlu, eşine söylenenleri duyunca deliye döndü: Hiç canın çekmiyor mu?

Yasemin Sakallıoğlu'nu deliye döndüren sözler: Hiç canın çekmiyor mu?
Perihan Savaş'tan ölen eşi Yılmaz Zafer'e yürek burkan sözler

31 yıllık dinmeyen acı: Kalbim hala seninle atıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile İran arasında olumsuz hareketlenme var

Trump'la görüşen Erdoğan'dan korkutan uyarı: Uçurumun kenarındayız
Başakşehir'de okul önünde kaskla kavga eden iki sürücüye 360 bin TL ceza! Ehliyetlerine de el konuldu

Okul önünde kaskı başına indirmişti! Faturası ağır oldu