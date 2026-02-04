Washington'daki hayvanat bahçesinde yaklaşık 25 yıl sonra ilk Asya fili doğdu

ABD'nin başkenti Washington'da Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde yaklaşık 25 yıl aradan sonra ilk Asya fili dünyaya geldi.

Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi ve Koruma Biyolojisi Enstitüsü (NZCBI) açıklamasına göre, burada 140 kilogram ağırlığında, dişi Asya fili doğdu.

Yavru, 21 aylık gebelik sonrası "nadir genetik soya sahip" 12 yaşındaki anne Nhi Linh ve 44 yaşındaki baba Spike'ın yavrusu olarak dünyaya geldi.

Halka tanıtım öncesinde, "annesiyle bağ kurması" için bir ay gözlerden uzak tutulacak yavrunun adının belirlenmesi için halk, 5 dolar karşılığında oy kullanabilecek.

NZCBI Yöneticisi Brandie Smith, açıklamasında "Asya fili yavrusunun doğumu için neredeyse 25 yıl bekledikten sonra, bu doğum bizi derinden sevindirdi." dedi.