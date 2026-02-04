Haberler

Washington'daki hayvanat bahçesinde yaklaşık 25 yıl sonra ilk Asya fili doğdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde 140 kilogram ağırlığında dişi bir Asya fili dünyaya geldi. Yavru, neredeyse 25 yıl aradan sonra doğarken, halkın seçebileceği bir isimle tanıtılacak.

ABD'nin başkenti Washington'da Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde yaklaşık 25 yıl aradan sonra ilk Asya fili dünyaya geldi.

Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi ve Koruma Biyolojisi Enstitüsü (NZCBI) açıklamasına göre, burada 140 kilogram ağırlığında, dişi Asya fili doğdu.

Yavru, 21 aylık gebelik sonrası "nadir genetik soya sahip" 12 yaşındaki anne Nhi Linh ve 44 yaşındaki baba Spike'ın yavrusu olarak dünyaya geldi.

Halka tanıtım öncesinde, "annesiyle bağ kurması" için bir ay gözlerden uzak tutulacak yavrunun adının belirlenmesi için halk, 5 dolar karşılığında oy kullanabilecek.

NZCBI Yöneticisi Brandie Smith, açıklamasında "Asya fili yavrusunun doğumu için neredeyse 25 yıl bekledikten sonra, bu doğum bizi derinden sevindirdi." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da! Sisi, kırmızı halıda karşıladı

Beklenen buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle karşıladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses'le neden barıştı? İşte 25 yıllık küslüğü bitiren Asena'nın ilk sözleri

25 yıllık küslüğü bitiren Asena günler sonra sessizliğini bozdu
Askere giderken bile eşine yazdırdı! 25 yılda ne olduysa bu defterde

Askere giderken bile eşine yazdırdı! 25 yılda ne olduysa bu defterde
Çağdaş Atan 89 gün önce gittiği takımdan kovuldu

89 gün önce gittiği takımdan kovuldu
Günler sonra ortaya çıktı! Zırhlı araç protestocuları böyle ezmiş

Zırhlı araç sokağa inen vatandaşları acımasızca böyle ezmiş
İbrahim Tatlıses'le neden barıştı? İşte 25 yıllık küslüğü bitiren Asena'nın ilk sözleri

25 yıllık küslüğü bitiren Asena günler sonra sessizliğini bozdu
İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail'i vururuz

Teyakkuza geçtiler: Saldırıya uğrarsak ilk hedefimiz o ülke olur
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin son mesajı ortaya çıktı

Kan donduran suikast! Bir gün önce yolladığı sesli mesaj ortaya çıktı