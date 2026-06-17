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Çin Dışişleri Bakanı: Küresel Yönetişim Kuralları Yeni Alanları da Kapsayacak Şekilde Geliştirilmeli

Çin Dışişleri Bakanı: Küresel Yönetişim Kuralları Yeni Alanları da Kapsayacak Şekilde Geliştirilmeli
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, dış uzay, kutup bölgeleri ve siber uzay gibi yeni alanlarda ortaya çıkan zorluklara karşı yönetişim kurallarının geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca iklim yönetişiminde geri adım atılmaması ve yeşil dönüşümün sürdürülmesi çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, dış uzay, kutup bölgeleri ve siber uzay gibi yeni alanlarda ortaya çıkan çok sayıda zorluk karşısında yönetişim kurallarının geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de "Daha Eşit ve Adil Küresel Yönetişim: Çin'in İlke, Öneri ve Eylemleri" başlıklı resmi rapora ilişkin basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Wang, iklim yönetişimi sürecinin geriye gitmesinin önlenmesi, ortak ancak farklılaştırılmış sorumluluklar ilkesinin korunması ve yeşil ve düşük karbonlu kalkınmaya yönelik küresel dönüşümün kesintisiz şekilde ilerletilmesi gerektiğini vurguladı.

Wang, "Geniş çapta kabul gören bir yönetişim çerçevesi oluşturmak üzere dış uzay, kutup bölgeleri ve siber uzaya ilişkin yönetişim kurallarını iyileştirmeliyiz" dedi.

Kaynak: Xinhua
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