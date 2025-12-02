Berlin'de, bir aşırı sağcı tarafından öldürülen siyasetçinin heykeli CDU Genel Merkezi önüne konuldu

Almanya'nın başkenti Berlin'de 2019'da bir aşırı sağcı tarafından öldürülen Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'nin heykeli, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Merkezi'nin önüne konuldu.

"Siyasi Güzellik Merkezi" (Center for Political Beauty-ZPS) adlı aktivist grup, "Walter-Lübcke Anıt Parkı" projesi kapsamında Lübcke'nin heykelini, Mitte ilçesinde bulunan CDU Genel Merkezi'nin önüne yerleştirdi.

Grubun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, CDU Genel Merkezi önündeki Walter Lübcke heykeli ile CDU'nun AfD ile yakınlaşmasına karşı uyarıda bulunulduğu belirtildi.

CDU'ya AfD ile işbirliği yapmaması gerektiği yönündeki sorumluluğu olduğu hatırlatılan açıklamada, "CDU olmadan AfD'nin iktidara gelmesi mümkün değil." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, CDU'nun "aşırı sağa karşı duranları unutmaması" gerektiği vurgulandı.

CDU'dan tepki

CDU'lu Berlin Eyaleti Başbakanı Kai Wegner, ZPS'nin eylemini "çirkin" olarak nitelendirdi.

Lübcke'yi bu tür sanatsal provokasyona dahil etmenin saygısızlık olduğunu belirten Wegner, "Bu eylem iğrençtir ve ülkemizdeki toplumsal iklimi daha da kötüleştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

CDU'dan bir sözcü, Alman basınına yaptığı açıklamada, aşırılıkla ve demokrasi düşmanlarıyla mücadele etmenin, ülkedeki tüm demokratların görevi olduğunu dile getirerek, Lübcke'nin, ZPS gibi sol aktivistler tarafından istismar edildiğini savundu.

Belediye izin verdi

Alman basınında yer alan habere göre, Mitte Belediyesi, "kamusal alanda sanat eserleri için belirlenen kurallar" kapsamında söz konusu anıt projesini 2 yıllığına onayladı.

Lübcke, 2019'da öldürülmüştü

Kassel Valisi Walter Lübcke, 2015'te mültecilerin Almanya'ya gelmelerini eleştirenlere karşı, "Bu değerleri paylaşmayan istediği zaman bu ülkeyi terk edebilir. Her Alman bunu yapmakta serbesttir" ifadesini kullanmış ve bu açıklaması aşırı sağcı çevrelerce büyük tepki çekmişti.

Vali Lübcke, 2 Haziran 2019'da evinin bahçesinde Neonazi Stephan Ernst tarafından başına tek kurşun sıkılarak öldürülmüştü.

Ernst, 2021'de, Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesi tarafından, Lübcke'nin öldürmesi suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Stephan Ernst'in daha önce de Frankfurt'ta Türk din görevlisini bıçaklamak, mülteci yurduna bombalı saldırıda bulunmak, 1 Mayıs'ta sendikacılara sopalarla saldırmak ve Iraklı bir mülteciyi bıçakla ağır yaralamak gibi suçlardan sabıkası bulunuyordu.