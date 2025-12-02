Haberler

Berlin'de, bir aşırı sağcı tarafından öldürülen siyasetçinin heykeli CDU Genel Merkezi önüne konuldu

Berlin'de, bir aşırı sağcı tarafından öldürülen siyasetçinin heykeli CDU Genel Merkezi önüne konuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın Berlin kentinde, 2019'da aşırı sağcı bir grup tarafından öldürülen Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'nin heykeli, CDU Genel Merkezi'nin önüne yerleştirildi. 'Siyasi Güzellik Merkezi' adlı aktivist grup, bu eylemiyle CDU'yu AfD ile işbirliği yapmamaya çağırdı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 2019'da bir aşırı sağcı tarafından öldürülen Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'nin heykeli, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Merkezi'nin önüne konuldu.

"Siyasi Güzellik Merkezi" (Center for Political Beauty-ZPS) adlı aktivist grup, "Walter-Lübcke Anıt Parkı" projesi kapsamında Lübcke'nin heykelini, Mitte ilçesinde bulunan CDU Genel Merkezi'nin önüne yerleştirdi.

Grubun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, CDU Genel Merkezi önündeki Walter Lübcke heykeli ile CDU'nun AfD ile yakınlaşmasına karşı uyarıda bulunulduğu belirtildi.

CDU'ya AfD ile işbirliği yapmaması gerektiği yönündeki sorumluluğu olduğu hatırlatılan açıklamada, "CDU olmadan AfD'nin iktidara gelmesi mümkün değil." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, CDU'nun "aşırı sağa karşı duranları unutmaması" gerektiği vurgulandı.

CDU'dan tepki

CDU'lu Berlin Eyaleti Başbakanı Kai Wegner, ZPS'nin eylemini "çirkin" olarak nitelendirdi.

Lübcke'yi bu tür sanatsal provokasyona dahil etmenin saygısızlık olduğunu belirten Wegner, "Bu eylem iğrençtir ve ülkemizdeki toplumsal iklimi daha da kötüleştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

CDU'dan bir sözcü, Alman basınına yaptığı açıklamada, aşırılıkla ve demokrasi düşmanlarıyla mücadele etmenin, ülkedeki tüm demokratların görevi olduğunu dile getirerek, Lübcke'nin, ZPS gibi sol aktivistler tarafından istismar edildiğini savundu.

Belediye izin verdi

Alman basınında yer alan habere göre, Mitte Belediyesi, "kamusal alanda sanat eserleri için belirlenen kurallar" kapsamında söz konusu anıt projesini 2 yıllığına onayladı.

Lübcke, 2019'da öldürülmüştü

Kassel Valisi Walter Lübcke, 2015'te mültecilerin Almanya'ya gelmelerini eleştirenlere karşı, "Bu değerleri paylaşmayan istediği zaman bu ülkeyi terk edebilir. Her Alman bunu yapmakta serbesttir" ifadesini kullanmış ve bu açıklaması aşırı sağcı çevrelerce büyük tepki çekmişti.

Vali Lübcke, 2 Haziran 2019'da evinin bahçesinde Neonazi Stephan Ernst tarafından başına tek kurşun sıkılarak öldürülmüştü.

Ernst, 2021'de, Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesi tarafından, Lübcke'nin öldürmesi suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Stephan Ernst'in daha önce de Frankfurt'ta Türk din görevlisini bıçaklamak, mülteci yurduna bombalı saldırıda bulunmak, 1 Mayıs'ta sendikacılara sopalarla saldırmak ve Iraklı bir mülteciyi bıçakla ağır yaralamak gibi suçlardan sabıkası bulunuyordu.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
AK Partili Çelik'ten Barzani'nin uzun namlulu peşmergeleri ile ilgili açıklama

Barzani'nin silahlı peşmergeleriyle ilgili AK Parti'den açıklama
'İmamoğlu duruşması TRT'de yayınlansın' önergesi TBMM'de reddedildi

Erdoğan ve Bahçeli de yeşil ışık yakmıştı! TBMM'de reddedildi
Büyükçekmece Adliyesi'nde büyük vurgun, adli emanet kasası soyuldu

Kilolarca altını emanetten çalan memur yurt dışına kaçtı
Utanmadan kayda da aldılar! Öğrencilerin öğretmene yaptıkları pes dedirtti

Öğrencilerin öğretmene yaptıkları pes dedirtti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor

Korkulan oldu! Yeni virüs kapımıza dayandı, aşı bile kar etmiyor
Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti

Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
Görüntüler Türkiye'den! Büyüklüğü ağızları açık bıraktı

Görüntüler Türkiye'den! Büyüklüğü ağızları açık bıraktı
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
Bulgaristan alev alev! On binlerce kişi sokaklara döküldü

Türkiye'nin yanı başı alev alev! On binler sokaklara döküldü
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
ABD'de geyik alarmı verildi; dev sürü bahçeleri istila etti

Sabah uyandıklarında gördükleri manzara ağızları açık bıraktı
Leroy Sane ülkesi Almanya'da gündem oldu

Yaptıklarıyla herkesin dilinde
Çocuğunun gözü önünde tekme tokat dövdü

Küçücük çocuğa da acımadı, tekme tokat dövdü
Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ünlü estetik doktoru feci şekilde can verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı! Aylardır orada yaşıyor

Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.