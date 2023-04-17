Wall Street Journal muhabirinin serbest bırakılması çağrısına 46 ülkeden destek

NEW Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 46 ülke, ABD BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'in, ABD vatandaşı Wall Street Journal muhabiri Evan Gerşkoviç'in serbest bırakılması ve Rusya'nın ifade özgürlüğünü kısıtlamaya son vermesi çağrısına destek verdi.

Greenfield, düzenlediği basın toplantısında, 46 üye ülkenin desteklediği yazılı açıklamayı tanıttı.

Burada konuşan Greenfield, "Bu açıklamanın net bir mesaj göndermesini istiyoruz: Gazetecilik, bir suç değildir." dedi.

Üye ülkelerle birlikte Rusya'ya Gerşkoviç'i serbest bırakma ve özgür basın üzerindeki acımasız baskıyı sonlandırma çağrısında bulunduklarını belirten Greenfield, Gerşkoviç'in haksız yere tutuklandığını söyledi.

Greenfield, sadece Gerşkoviç'in haksız yere tutuklanmadığını, onunla birlikte birçok kişinin bulunduğunu, Rusya'daki uluslararası basın ve gazetecilerin baskılara, tutuklamalara tepki gösterdiğini kaydetti.

Casuslukla suçlanan Gerşkoviç'in tutuklanması

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Yekaterinburg'da casusluk suçlamasıyla gözaltına aldığı ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesinin Amerikan vatandaşı Moskova muhabiri Gerşkoviç'in "Amerikan hükümeti için casusluk" suçlamasıyla tutuklandığını bildirmişti.

Açıklamada, "Amerikan tarafından verilen talimatla hareket eden Gerşkoviç'in, Rus askeri-sanayi kompleksindeki işletmelerden birinin faaliyetleri hakkında devlet sırrı oluşturan bilgiler topladığı tespit edildi. Söz konusu yabancı vatandaş, gizli bilgileri elde etmeye çalışırken Yekaterinburg'da gözaltına alındı." ifadeleri kullanılmıştı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, tutuklanan gazetecinin ABD ile mahkum değişimi kapsamına alınması konusunda, "Bu düzlemde konuyu gündeme getirmezdim. Çünkü geçmişte gerçekleşen bazı değişimler, halihazırda cezalarını çekmekte olan kişiler içindi." ifadelerini kullanmıştı.