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Von der Leyen, rekabet incelemesi tamamlanmamış uzay projesine desteği nedeniyle eleştiriliyor

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Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili ve rekabet hukuku uzmanı Stephanie Yon-Courtin, henüz rekabet incelemesinden geçmemiş 6,5 milyar avroluk Avrupa uzay ortak girişimine açık destek veren Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i eleştirdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili ve rekabet hukuku uzmanı Stephanie Yon-Courtin, henüz rekabet incelemesinden geçmemiş 6,5 milyar avroluk Avrupa uzay ortak girişimine açık destek veren Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i eleştirdi.

Politico'nun haberine göre, Yon-Courtin, AB Komisyonu Başkanı'nın Airbus, Leonardo ve Thales arasında kurulması planlanan "Project Bromo" adlı ortak girişime yönelik desteğini "yetkinin kötüye kullanılması" olarak nitelendirdi.

Komisyonun rekabet birimi tarafından henüz incelenmemiş bir projeye siyasi düzeyde açık destek verilmesinin bağımsız değerlendirme sürecini gölgeleyebileceğini savunan Fransız AP üyesi Yon-Courtin, "Komisyon Başkanı bir dosya hakkında tek taraflı karar veriyorsa Rekabetten Sorumlu Komiser Teresa Ribera ve Rekabet Genel Müdürlüğünün işlevi ne?" diye sordu.

AB, son yıllarda artan jeopolitik gerilimler ve ABD merkezli uydu sistemlerine bağımlılık nedeniyle uzay teknolojilerini güvenlik, savunma ve stratejik özerkliğin temel unsurlarından biri olarak görüyor.

Von der Leyen'in Aralık 2024'te göreve gelen ikinci dönem Komisyonunda savunma ve uzaydan sorumlu ayrı portföy oluşturulması da AB'nin bu alana verdiği stratejik önemin göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Söz konusu proje, özellikle ABD merkezli SpaceX'in Starlink ağı karşısında daha güçlü bir Avrupa aktörü oluşturmasını hedefliyor.

Girişim, AB'nin uzay alanında dışa bağımlılığı azaltma, güvenli uydu iletişimi kapasitesini güçlendirme ve küresel rakiplerle mücadele edebilecek büyük Avrupa şirketleri oluşturma hedefleri açısından stratejik önem taşıyor.

Von der Leyen, 10 Eylül'de Paris'teki Uluslararası Uzay Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, girişimi Avrupa'nın gelecekteki uzay ekonomisinde lider olabilmesi için ihtiyaç duyduğu türden "sanayi şampiyonlarından" biri olarak gördüğünü söylemişti.

Öte yandan AB rekabet kuralları kapsamında Komisyonun bu tür büyük ölçekli birleşme ve ortak girişimlerde işlemin piyasadaki rekabeti azaltıp azaltmayacağını ve tüketiciler ile yenilikçilik üzerindeki olası etkilerini incelemesi gerekiyor.

Kaynak: AA
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