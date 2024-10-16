Volkan Böke, Adana Barosu Başkanlığına Seçildi

Adana Barosu Başkanlığına seçilen Volkan Böke, görevi Semih Gökayaz'dan devraldı.

Baro Avukatlar Salonu'nda gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan Böke, kapılarının ve imkanlarının tüm meslektaşlarına açık olduğunu söyledi.

Birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını belirten Böke, "Çalışma arkadaşlarım bana inandı. Tüm meslektaşlarımız da bu gruba inanarak görev ve yetki verdi. Adana Barosunun kapısının ve imkanlarının tüm meslektaşlarıma açık olduğunu belirtmek isterim. Bu baro bizim evimizdir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Böke, görevi Gökayaz'dan devraldı.