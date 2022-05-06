VLADİVOSTOK - 9 Mayıs Zafer treni Petro, Vladivostok'a ulaştı
AA - Andrey Kashuk - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Trenin hareket etmesi Trenin karşılanması VLADİVOSTOK - 9 Mayıs Zafer treni Petro, Vladivostok ulaştı.
Trenin hareket etmesi
Trenin karşılanması
VLADİVOSTOK - 9 Mayıs Zafer treni Petro, Vladivostok ulaştı. Rusya'da Sovyetler Birliğinin ikinci dünya savaşında Nazi Almanya'sına karşı kazanılan zaferin 77 yıl dönümü kapsamında özel hazırlanan tren garda coşku ile karşılandı.
AA / Andrey Kashuk - Güncel