VLADİVOSTOK - 9 Mayıs Zafer treni Petro, Vladivostok'a ulaştı - Haberler

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VLADİVOSTOK - 9 Mayıs Zafer treni Petro, Vladivostok'a ulaştı

AA - Andrey Kashuk - Güncel
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Trenin hareket etmesi Trenin karşılanması VLADİVOSTOK - 9 Mayıs Zafer treni Petro, Vladivostok ulaştı.

Trenin hareket etmesi

Trenin karşılanması

VLADİVOSTOK - 9 Mayıs Zafer treni Petro, Vladivostok ulaştı. Rusya'da Sovyetler Birliğinin ikinci dünya savaşında Nazi Almanya'sına karşı kazanılan zaferin 77 yıl dönümü kapsamında özel hazırlanan tren garda coşku ile karşılandı.

AA / Andrey Kashuk - Güncel

Vladivostok, Mayıs, Güncel, Haberler

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