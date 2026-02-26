Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu tarafından düzenlenen Budokaido Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olan sporcularla bir araya geldi. Ayrıca, ihtiyaç sahibi çocuklar için eşofman takımları dikildi.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, başarılı sporcuları makamında kabul etti.

Balaban, ziyarette, Türkiye Wushu Kungfu Federasyonunca Yalova'da gerçekleştirilen Budokaido Türkiye Şampiyonasında dereceye giren sporcularla bir araya geldi.

Sporcularla bir süre sohbet eden Balaban, başarılarından dolayı tebrik ederek, gururlandıklarını kaydetti.

İhtiyaç sahibi çocuklara eşofman dikildi

Vize'de ihtiyaç sahibi çocuklar için eşofman dikildi.

Vize Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ramazan ayı dolayısıyla halk eğitimi merkezi giyim üretim teknolojisi kursu tarafından sosyal sorumluluk projesi yürütüldü.

Proje kapsamında kursiyerler ihtiyaç sahibi çocuklar için eşofman takımı dikildi.

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir tarafından hazırlanan kıyafetler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması

AYM Başkanı'ndan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı

Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
Kenan Yıldız'dan olay olan sevinç

Olay olan sevinç!
40 yıldır 'vatansız' yaşıyorlar

Kimliklerindeki ibare nedeniyle 40 yıldır yaşamadıkları kalmadı
Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı

Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
Nihat Hatipoğlu'na herkesin aklındaki soruyu sordu

Nihat Hatipoğlu'na herkesin aklındaki soruyu sordu
Mehmet Ali Erbil'den boşanan Gülseren Ceylan'dan ilk sözler! Gözyaşlarına boğuldu

Mehmet Ali Erbil'den tek celsede boşanan Ceylan'dan ilk sözler