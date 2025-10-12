Vize'de Silajlık Mısır Hasadı Kontrol Edildi

Vize ilçesinde silajlık mısır hasadı çalışmaları kontrol edildi.

Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu ve teknik ekip, üretici Sermet Özilhan'ın hasat çalışmalarını inceledi.

Hasadın bereketli olmasını dileyen Gürsu, silajlık mısır ile hayvanların yem ihtiyacının karşılandığını belirtti.

Bölgede hayvancılığın yoğun olduğunu ifade eden Gürsu, hayvan yemine de önemli derece ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Afyonkarahisar gezisi yapıldı

Pınarhisar Belediyesince Afyonkarahisar gezisi düzenlendi.

Belediyenin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gazilere yönelik gerçekleştirilen gezide, Afyonkarahisar'ın tarihi ve turistik mekanları ziyaret edildi.

Belediye Başkanı İhsan Talay, kültür gezilerinin devam ettiğini belirtti.

Afyonkarahisar'ın Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Talay, "Afyonkarahisar, tarihi açıdan büyük önem taşıyan iller arasında yer alıyor. Kutsal şehirde gazilerimiz, zaferin yazıldığı topraklarda tarihin izlerini yerinde gördü." diye konuştu.