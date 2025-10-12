Haberler

Vize'de Silajlık Mısır Hasadı Kontrol Edildi

Vize'de Silajlık Mısır Hasadı Kontrol Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu, silajlık mısır hasadı çalışmalarını inceleyerek üreticilerin ihtiyaçlarına dair bilgiler verdi. Ayrıca Pınarhisar Belediyesi tarafından düzenlenen Afyonkarahisar gezisi ile gaziler tarihi mekanları ziyaret etti.

Vize ilçesinde silajlık mısır hasadı çalışmaları kontrol edildi.

Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu ve teknik ekip, üretici Sermet Özilhan'ın hasat çalışmalarını inceledi.

Hasadın bereketli olmasını dileyen Gürsu, silajlık mısır ile hayvanların yem ihtiyacının karşılandığını belirtti.

Bölgede hayvancılığın yoğun olduğunu ifade eden Gürsu, hayvan yemine de önemli derece ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Afyonkarahisar gezisi yapıldı

Pınarhisar Belediyesince Afyonkarahisar gezisi düzenlendi.

Belediyenin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gazilere yönelik gerçekleştirilen gezide, Afyonkarahisar'ın tarihi ve turistik mekanları ziyaret edildi.

Belediye Başkanı İhsan Talay, kültür gezilerinin devam ettiğini belirtti.

Afyonkarahisar'ın Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Talay, "Afyonkarahisar, tarihi açıdan büyük önem taşıyan iller arasında yer alıyor. Kutsal şehirde gazilerimiz, zaferin yazıldığı topraklarda tarihin izlerini yerinde gördü." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

İki Müslüman ülke birbirini vurdu, askeri üsler yanarak küle döndü
Evini kiraya verenlere yüzde 20 stopaj zorunluluğu geliyor

Meclis'e geliyor! Evini kiraya verenlere kötü haber
Genç kızın 'Babam hakim' diyerek tehdit ettiği polislerden haber var

Genç kızın "Babam hakim" diyerek tehdit ettiği polislerden haber var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenciler dikkat! Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı yapılacak

Öğrenciler dikkat! Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı yapılacak
Genç kızın 'Babam hakim' diyerek tehdit ettiği polislerden haber var

Genç kızın "Babam hakim" diyerek tehdit ettiği polislerden haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.