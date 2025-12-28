Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Güncelleme:
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, sahipsiz hayvanlar için rehabilitasyon alanında incelemelerde bulundu. Ayrıca Pınarhisar'da sabah namazı etkinliği düzenlenerek, Vize ilçesinde su sondaj hattı altyapı çalışmaları sürdürülüyor.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon ve Doğal Yaşam Alanı'nda incelemede bulundu.

Balaban, Belediye Başkanı Ercan Özalp ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu ile alanı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Alanda incelemelerde bulunan Balaban, hayvanların sahiplendirilmesi ve toplanmasına ilişkin gerekli çalışmaların titizlikle yapıldığını kaydetti.

"Sabah namazında buluşuyoruz" etkinliği düzenlendi

Pınarhisar ilçesinde "Sabah namazında buluşuyoruz" etkinliği gerçekleştirildi.

Kurtuluş Camisi'nde gerçekleştirilen programda, sabah namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim ve Yasin-i Şerif okundu.

İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar'ın namazı kıldırmasının ardından dua edildi.

Programa, Kaymakam Enver Özderin de katıldı.

Namaz sonrası vatandaşlara çorba ikram edildi.

Su sondaj hattı altyapı çalışması

Vize ilçesinde su sondaj hattı altyapı çalışması yapılıyor.

Vize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni açılan su kuyusunun ana su deposuna bağlanması için çalışma yürütüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, çalışmaları takip ederek bilgi aldı.

Yeni su kuyusu ile ilçede yaz aylarında oluşan su sıkıntının önüne geçileceğini ifade eden Özalp, yeni kuyunun 2.5 kilometrelik altyapı hattıyla ana su deposuna bağlanacağını kaydetti.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

