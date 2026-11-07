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Vize'de organ bağışı bilgilendirme toplantısı yapıldı

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Vize ilçesinde organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Vize ilçesinde organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Vize Devlet Hastanesince, Namık Kemal Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, programda, organ ve doku bağışının hayati önemine dikkati çekti.

Dünyada yüz binlerce hastanın kronik organ yetmezliği nedeniyle tutunacak bir umut aradığını ifade eden Cerit, sağlıklı bir yaşam için uygun organ ve doku nakli beklediğini belirtti.

Birçok hasta için naklin yalnızca yaşam kalitesini artıran bir tedavi değil tek hayat kurtarıcı çözüm olduğunu dile getiren Cerit, "Bugün burada insan hayatının en kıymetli değerlerinden birini, yaşama hakkını ve bu hakkın devamına vesile olan organ ve doku bağışı için bir araya geldik." dedi.

Cerit, daha sonra organ ve doku bağışı hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Lüleburgaz Devlet Hastanesi Anestezi Uzmanı Dr. Mahmut Çakır, beyin ölümü kavramını katılımcılara anlatırken, hemşire Gözde İnal ise organ bağışının dijital ortamda nasıl yapılabileceğine dair sunum yaptı.

Programda Vize Müftüsü Mustafa Ekin de organ bağışının dini yönünü anlattı.

Etkinliğe Vize İlçe Emniyet Müdürü Nezahat Dal, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Selahi Kayar, Kırklareli Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Çağdaş Derdiyok, İl Ambulans Servisi Başhekimi Halil İbrahim Salman, köy muhtarları, sağlık personeli ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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