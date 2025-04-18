Vize'de Motokuryelere Güvenli Sürüş Eğitimi Verildi

Vize'de motokuryelere güvenli motosiklet sürüş eğitimi verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen eğitimde, trafikte motosiklet sürücülerinin dikkat etmesi gereken kurallar anlatıldı.

Sürücülere kask ve koruyucu ekipmanların zorunlu olduğu hatırlatılarak, trafik kuralları ve güvenli mesafe gibi konular hakkında bilgi verildi.

Duvar boyama etkinliği düzenlendi

Vize ilçesinde "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında duvar boyama etkinliği yapıldı.

Vize Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Kemal Balaban, eşi Derya Balaban, İlçe Emniyet Müdürü Nezahat Dal, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kurtuluş Dönük, Vize Devlet Hastanesi Başhekimi Batuhan Çetin ile hastaneden hizmet alan hamileler katıldı.

Balaban, Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında yürütülen çalışmaları önemsediklerini söyledi.

Etkinlikte, daha önce hastane koridoruna çizimi yapılan bebek resimleri boyandı.