Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri salonu ayağa kaldırdı: Filistin Filistin halkınındır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri salonu ayağa kaldırdı
İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi

İBB soruşturmasında kritik isim için tahliye kararı
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğuna devam kararı verildi

Ekrem İmamoğlu için mahkemeden yeni karar
Yenidoğan Çetesi davasında Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit eden şahıs iş insanı çıktı

Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit eden şahıs iş insanı çıktı

Vize'de Motokuryelere Güvenli Sürüş Eğitimi Verildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vize ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından motokuryelere yönelik güvenli motosiklet sürüş eğitimi düzenlendi. Eğitimde trafik kuralları, kask kullanımı ve güvenli mesafe gibi konular detaylı olarak anlatıldı. Ayrıca, Vize Devlet Hastanesi'nde 'Normal Doğum Eylem Planı' kapsamında bir duvar boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Vize'de motokuryelere güvenli motosiklet sürüş eğitimi verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen eğitimde, trafikte motosiklet sürücülerinin dikkat etmesi gereken kurallar anlatıldı.

Sürücülere kask ve koruyucu ekipmanların zorunlu olduğu hatırlatılarak, trafik kuralları ve güvenli mesafe gibi konular hakkında bilgi verildi.

Duvar boyama etkinliği düzenlendi

Vize ilçesinde "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında duvar boyama etkinliği yapıldı.

Vize Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Kemal Balaban, eşi Derya Balaban, İlçe Emniyet Müdürü Nezahat Dal, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kurtuluş Dönük, Vize Devlet Hastanesi Başhekimi Batuhan Çetin ile hastaneden hizmet alan hamileler katıldı.

Balaban, Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında yürütülen çalışmaları önemsediklerini söyledi.

Etkinlikte, daha önce hastane koridoruna çizimi yapılan bebek resimleri boyandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.