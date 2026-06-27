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Kırklareli'de otomobiller çarpıştı; 2 ölü, 4 yaralı

Kırklareli'de otomobiller çarpıştı; 2 ölü, 4 yaralı
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Kırklareli'nin Vize ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçenin Okçular mevkisinde meydana geldi. Necdet Saban'ın kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Atakan Karababa idaresindeki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde araçlardaki Remziye Saban (65) ile Arda Olcay'ın (21) hayatını kaybettikleri belirlendi. Yaralanan 4 kişi ise çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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