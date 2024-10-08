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Vize'de Esnaf Ziyareti ve Öğrenci Buluşmaları

Vize'de Esnaf Ziyareti ve Öğrenci Buluşmaları
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Vize Kaymakamı Kemal Balaban, esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşların istek ve şikayetlerini dinledi. Ayrıca Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, öğrenci buluşmaları kapsamında okulları ziyaret etti ve öğrencilerle çeşitli etkinlikler düzenledi. Öte yandan, Kırklareli'nde 2 köyde elektrik kesintisi uygulanacağı açıklandı.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, esnaf ziyaretinde bulundu.

Balaban, çarşı esnafını ziyaret ederek, istek ve şikayetlerini dinledi.

Bir süre vatandaşlarla da sohbet eden Balaban, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye çalıştığını kaydetti.

Öğrenci buluşmaları etkinliği

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, öğrenci buluşmaları etkinliği kapsamında okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Akdemir, Atatürk Ortaokulu ve Namık Kemal Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayan Akdemir, daha sonra öğretmenlerin isteklerini dinledi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 2 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Kuzulu köyü ile Koruköy köyüne 10 Ekim Perşembe bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler 09.00-15.00 saatlerinde yapılacak.

Kaynak: AA / Cengiz Civelek - Güncel

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