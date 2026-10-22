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Vize'de COP31 bilgi yarışmasını Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kazandı

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Vize'de COP31 kapsamında tabiat ve yaşanabilir çevre bilgi yarışması yapıldı. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'ndaki yarışmada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı birinci oldu.

Vize'de COP31 kapsamında tabiat ve yaşanabilir çevre bilgi yarışması yapıldı.

Vize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmaya Vize Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Vize Anadolu Lisesi takımları katıldı.

Öğrenciler doğa, çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam konularında soruları yanıtladı.

Yarışmada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı birinci oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir de yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür ederek, birinci olan takıma başarı diledi.

Daha yaşanabilir bir gelecek için bilinçli nesiller yetiştirmek için çalıştıklarını ifade eden Akdemir, bu tür çalışmaları her zaman desteklediklerini kaydetti.

Yol yapım çalışmaları

Kırklareli'nde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

İl Özel İdaresinin 2026 yatırım programı kapsamında köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Kofçaz ilçesine bağlı köy yollarında bitümlü sıcak asfalt kaplama işlemlerini yürütüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu da çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA
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