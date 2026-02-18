Vize'de gebe okulu eğitimleri tamamlandı.

Vize Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen eğitimde, anne adaylarına gebelik, doğum süreci, normal doğum, sezaryen ve bebek bakımı konularında bilgi verildi.

Ayrıca anne adayları gebelik ve doğum sonrası beslenme, emzirme ve yenidoğan bakımı ile gebelikte ağız ve diş sağlığının önemi anlatıldı.

Eğitim sonunda anne adaylarına sertifika verildi.

"Bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve erken uyarı cevap sistemi" eğitimi"

Kırklareli'nde "Bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve erken uyarı cevap sistemi" eğitimi düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca, İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime sağlık personeli katıldı.

Eğitimde sağlık personeline bulaşıcı hastalıklar, bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve korunma ile salgın önleme yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Elektrik kesintisi

Kofçaz'da 14 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Kocatarla, Aşağıkanara, Karaabalar, Ahlatlı, Yukarıkanara, Topçular, Terzidere, Tatlıpınar, Tastepe, Malkoçlar, Beyci, Devletliağaç, Kocayazı ve Ahmetler köyüne 20 Şubat Cuma bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler Karaabalar, Ahlatlı köylerinde 10: 00-18.00, Yukarıkanara, Topçular, Terzidere, Tatlıpınar, Tastepe, Malkoçlar, Beyci, Devletliağaç köylerinde 14: 00-16: 00, Kocayazı, Ahmetler köylerinde 14: 00-18: 00, Kocatarla ve Aşağıkanara köylerinde ise 16.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.