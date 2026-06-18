Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Vize Anaokulunca hazırlanan yıl sonu sergisine katıldı.

Balaban, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir ile açılışı gerçekleştirilen sergiyi gezdi.

Öğrencilerin yıl boyunca yaptığı çalışmaları inceleyen Balaban, öğrencilerle de sohbet etti.

Balaban, konuşmasında, çocukların özgüvenini destekleyen, aile katılımını güçlendiren, okul ve aile iş birliğini görünür kılan çalışmalar önem verdiğini belirtti.

Sergide bir birinden güzel eserlerin yer aldığını ifade eden Balaban, sergide emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Pınarhisar'da yol yapım çalışmaları

Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dere Mahallesi'nde yeni açılan yollarda çalışma yürütüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay çalışmaları yerinde inceleyerek Fen İşleri Müdürü Dilara Biricik'ten bilgi aldı.

İlçede ulaşım akslarını artırmaya çalıştıklarını ifade eden Talay, yeni açılan yollarla kent içi trafiğinin daha çok rahatlayacağını belirtti.