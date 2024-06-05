Vize BİLSEM Yıl Sonu Proje Sergisi Açıldı

Vize'de Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) yıl sonu proje sergisi açıldı.

Vize BİLSEM'de gerçekleştirilen sergide, öğrencilerin yıl boyunca hazırladıkları projeler sergilenerek, tiyatro gösteri, bilgi yarışması, İngilizce aile sunumu ve müzik dinletisi yapıldı.

Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Yağmur Özkan, sergi açılışında yaptığı konuşmada, merkez olarak öğrencilerin var olan bilgi ve becerilerini geliştirmek için üstün bir caba harcadıklarını belirtti.

Sergideki her bir projenin son derece değerli olduğunu ifade eden Özkan, emeği geçen öğrencilere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Merkez Müdürü Özkan ile öğrenci velileri sergiyi gezerek öğrencilerden bilgi aldı.