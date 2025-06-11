Viyana Filarmoni Orkestrası'nın Yaz Gecesi Konseri TRT 2'de

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyaca ünlü Viyana Filarmoni Orkestrası, geleneksel Yaz Gecesi Konseri'ni 13 Haziran'da TRT 2'de canlı yayınlayacak. Konserde ünlü tenor Piotr Beczala ve Viyana Erkek Çocuk Korosu sahne alacak.

Dünyaca ünlü Viyana Filarmoni Orkestrası'nın her yıl gerçekleştirdiği ve sanatseverlerin heyecanla beklediği geleneksel "Yaz Gecesi Konseri", TRT 2'de ekranlara gelecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, konser, 13 Haziran saat 22.20'de Schönbrunn Sarayı'nın bahçesinden canlı yayınla izleyicilerle buluşacak.

Dünyaca tanınan şef Tugan Sokhiev tarafından yönetilecek konserde, solist olarak uluslararası sahnelerde yankı uyandıran tenor Piotr Beczala sahne alacak.

Viyana Erkek Çocuk Korosu'nun da eşlik edeceği konserde, klasik müzik tarihinin usta bestecileri Jacques Offenbach, Georges Bizet, Antonin Dvorak, Peter Ilyich Tchaikovsky ve Hector Berlioz'un eserlerinden seçilmiş parçalar seslendirilecek.

Konsere ayrıca binlerce kişi Schönbrunn Sarayı Parkı'ndan katılım gösterecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
Türkiye'nin 32 yıllık dev şirketi konkordato talebinde bulundu

Türkiye'nin 32 yıllık dev şirketi konkordato ilan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ bugün hakim karşısına çıkıyor

Ümit Özdağ için kader günü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Lisedeki dehşette istenen ceza belli oldu! Kantindeki 'Pınar' yazısı tahrik etmiş

Lisedeki dehşette istenen ceza belli oldu! "Pınar" yazısı tahrik etmiş
Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor

Tadına bakanı ölüme götürüyor! Sakın ağzınıza sürmeyin
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
'Buğday tarlaları bilerek yakılıyor' tezini doğrulayan düzenek

"Buğday tarlaları bilerek yakılıyor" tezini doğrulayan düzenek
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı

Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.