Viyana Filarmoni Orkestrası'nın Yaz Gecesi Konseri TRT 2'de
Dünyaca ünlü Viyana Filarmoni Orkestrası, geleneksel Yaz Gecesi Konseri'ni 13 Haziran'da TRT 2'de canlı yayınlayacak. Konserde ünlü tenor Piotr Beczala ve Viyana Erkek Çocuk Korosu sahne alacak.
Dünyaca ünlü Viyana Filarmoni Orkestrası'nın her yıl gerçekleştirdiği ve sanatseverlerin heyecanla beklediği geleneksel "Yaz Gecesi Konseri", TRT 2'de ekranlara gelecek.
TRT'den yapılan açıklamaya göre, konser, 13 Haziran saat 22.20'de Schönbrunn Sarayı'nın bahçesinden canlı yayınla izleyicilerle buluşacak.
Dünyaca tanınan şef Tugan Sokhiev tarafından yönetilecek konserde, solist olarak uluslararası sahnelerde yankı uyandıran tenor Piotr Beczala sahne alacak.
Viyana Erkek Çocuk Korosu'nun da eşlik edeceği konserde, klasik müzik tarihinin usta bestecileri Jacques Offenbach, Georges Bizet, Antonin Dvorak, Peter Ilyich Tchaikovsky ve Hector Berlioz'un eserlerinden seçilmiş parçalar seslendirilecek.
Konsere ayrıca binlerce kişi Schönbrunn Sarayı Parkı'ndan katılım gösterecek.