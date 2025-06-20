Viyana Filarmoni Orkestrası'nın Palais Garnier Konseri TRT 2'de Yayınlanıyor

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Viyana Filarmoni Orkestrası, Palais Garnier'in 150. yılını kutladığı özel konseri bu akşam TRT 2 ekranlarında müzikseverlerle buluşturacak. Konserde ünlü şef Yannick Nezet-Seguin, piyanist Yuja Wang ve birçok seçkin solist yer alıyor.

Viyana Filarmoni Orkestrası'nın Paris'in görkemli kültür mekanlarından Palais Garnier'in 150. yılını kutladığı özel konser, televizyonda ilk kez bu akşam 20.00'de TRT 2 ekranlarında müzikseverlerle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, ünlü şef Yannick Nezet-Seguin yönetimindeki bu özel konserde, virtüöz piyanist Yuja Wang ile Sonya Yonçeva, Juan Diego Florez, Rolando Villazon ve Bryn Terfel gibi seçkin solistler sahne alıyor.

Konserde, Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Polonaise" ile "Piyano Konçertosu No.1", Sergei Rachmaninov'un "Cavatine", Charles Gounod'nun "Salut! demeure chaste et pure", Maurice Ravel'in "Bolero" eseri ile Giuseppe Verdi'nin "Libiamo ne' lieti calici" eserleri seslendiriliyor.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
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