Viyana'da tasavvuf musikisi ve semazen ayini icra edildi

Güncelleme:
Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen etkinlikte tasavvuf musikisi seslendirilirken, Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu tarafından sema ayini icra edildi. Etkinlik, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilerek, Viyana'da ilk kez bir sema ayininin yapılmasına vesile oldu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen etkinlikte tasavvuf musikisi ve sema ayini icra edildi.

Aralarında Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Konya Büyükşehir Belediyesi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) olduğu kuruluşların işbirliğinde, Viyana'daki Akzent Tiyatro'sunda düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, YEE Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Yeden Ensemble müzik grubu, rast, uşşak ve hicaz makamlarında tasavvuf musikisinden eserler seslendirdi.

Programın ikinci yarısında, Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu sema ayini icra etti.

Bu etkinlikle, Viyana'da ilk kez bir sema ayini icra edilmiş oldu.

