Haberler

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 'Işık Yürüyüşü'nde yüzlerce kişi, savaşın sona ermesi çağrısında bulundu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın 4. yıl dönümü dolayısıyla "Işık Yürüyüşü" adıyla gösteri yapıldı.

Savaşın 4. yıl dönümü vesilesiyle Ukrayna derneği Mrija tarafından Avusturya Parlamentosu binası önünde organize edilen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

Katılımcılar, Ukrayna bayrakları taşıyarak savaşın sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Göstericiler, hayatını kaybedenleri anmak ve Ukrayna ile dayanışma mesajı vermek amacıyla cep telefonlarının flaşlarını yakarak sembolik bir "Işık Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Etkinlikte yapılan konuşmalarda, Ukrayna'da barışın sağlanması ve sivillerin korunması gerektiği vurgulanırken, uluslararası topluma savaşın durdurulması için daha güçlü adımlar atma çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti

"Trump'ın kararı öncesi Ankara teyakkuza geçti"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü

Oğlunu canlı yayında bu halde gördü, sonra yaşananlar fena
12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner Erkin'i şoke eden karar

12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner'i şoke eden karar
Sörloth'un hat-trick yaptığı gecede Atletico Madrid, Brugge'u saf dışı bıraktı

3-3'ün rövanşında tam 5 gol! İşte turu geçen takım
Kıyametin fragmanı kar kalınlığının 49 santime ulaştığı New York'tan geldi

Kıyametin fragmanı o ülkeden geldi! Görüntüler korkunç
Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü

Oğlunu canlı yayında bu halde gördü, sonra yaşananlar fena
Yolda yürüyen kadına durup dururken yumruk attı

Genç kadının yaşadığı vahşet anbean kamerada
Meksika'da şiddet dalgasını önlemek için 9 bin 500 asker görevlendirildi

Savaş alanına dönen ülkede çember daraldı, binlerce asker sahada